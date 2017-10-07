ВКС РФ уничтожили в Сирии до 80 боевиков и командный пункт ИГ

Командный пункт террористов и до 80 боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) уничтожили российские военные в районе населенного пункта Меядин в Сирии, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Последние сутки действия ВКС РФ были направлены против иностранных наемников, прибывающих из Ирака в район населенного пункта Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы. Российской разведке удалось обнаружить районы сосредоточения боевиков. После этого была спланирована операция по уничтожению командных пунктов, живой силы и бронетехники террористов.

«В районе населенного пункта Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев из Северного Кавказа», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, было уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны рассказали о «черной дыре», из которой атакуют боевики ИГ. В течение двух лет подконтрольную ИГ территорию удалось сократить с 90 до 10% площади Сирии.

Особенностью конфликта в Сирии стало большое количество самодельных боеприпасов и активное их применение в городских условия, считают в Минобороны РФ.

Видео удара появилось на сайте РЕН ТВ.