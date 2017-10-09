Борцов с коррупцией защитят от увольнений

Сотрудники ведомств и коммерческих компаний, которые решат проинформировать руководство о коррупции в организации, получат защиту от государства. Они смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, полную конфиденциальность, кроме того, их нельзя будет уволить в течение двух лет. Соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции», подготовленные Минтрудом, рассмотрит сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Эксперты полагают, что создание новых структур по контролю за соблюдением трудового законодательства приведет к дублированию уже существующих функций госорганов и суда, а также — к затягиванию процесса обжалования незаконного увольнения.

Законопроект (есть в распоряжении «Известий») предусматривает особую юридическую защиту для тех, кто захотел рассказать о фактах коррупции в компании. Ранее Минтруд согласовал документ с профильными и заинтересованными ведомствами. Речь идет как о государственных или муниципальных служащих, так и о сотрудниках коммерческих структур, «уведомивших представителей работодателя или другие госорганы о коррупционном правонарушении». Поправки предлагается внести в закон «О противодействии коррупции», который обязывает государственных и муниципальных служащих сообщать работодателю или компетентным органам о фактах коррупции в ведомстве.

Согласно законопроекту, то, какая информация должна содержаться в уведомлении о коррупционных действиях, а также порядок его рассмотрения, установит правительство. Информатор сможет узнать о принятом решении по итогам рассмотрения жалобы и в случае необходимости обжаловать его.

Документ предлагает ввести для таких сотрудников меры защиты со стороны государства. Например, в течение двух лет с момента уведомления о коррупции уволить, понизить в должности, наложить дисциплинарное взыскание на такого сотрудника работодатель будет вправе только, если такое решение поддержит комиссия по соблюдению требований к служебному поведению в госоргане либо — если речь идет о коммерческой структуре — специальная комиссия. При этом на заседании такой комиссии сможет присутствовать прокурор.

Кроме того, информаторам обещана полная конфиденциальность, которую должны обеспечить работодатель или госорганы. Также они получат право на бесплатную юридическую помощь при составлении уведомления о коррупции или в случае возникновения конфликтов с руководством — ее, в частности, предоставляют адвокаты. При этом дополнительную защиту могут отменить досрочно, если изложенные в обращении данные не подтвердятся. Повышенная защита не положена и тем, кто по решению суда признан виновным в клевете или заведомо ложном доносе.

Необходимость внесения поправок в законодательство Минтруд объясняет тем, что после присоединения к конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Россия взяла на себя обязательства по защите лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил «Известиям», что предложенная система мер может не сработать. Даже если человек поверит в гарантии защиты со стороны государства, у него всё же вряд ли будет мотивация «сдавать» коллег, объясняет эксперт. По его словам, довольно часто поводом для сообщении о коррупции становится страх — «либо сядешь ты, либо другой». Кирилл Кабанов полагает, что нужно усиливать уголовную ответственность и контроль за выполнением национального плана, за работой по системному противодействию коррупции.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) полагает, что в случае принятия законопроекта вскрывать факты коррупции станет легче. Однако пока работники плохо защищены в случае конфликта с руководством, и неясно, насколько эффективно будут работать комиссии в случае обращения граждан.

Адвокат коллегии «Де-юре» Антон Пуляев заявил «Известиям», что каждый российский работодатель обязан соблюдать Трудовой кодекс РФ, в котором четко зафиксированы основания для увольнения сотрудника. Если последний не согласен с увольнением, он может оспорить его в суде, направить в прокуратуру заявление о нарушении трудового законодательства и привлечении виновных к административной ответственности (ст. 5.27. КоАП РФ) или обратиться в Федеральную инспекцию труда (ст. 356 ТК РФ). По его мнению, создание иных органов по контролю за соблюдением трудового законодательства приведет к дублированию уже существующих функций государственных органов и суда, а также — к затягиванию процесса обжалования незаконного увольнения.

Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков отметил, что любые меры, направленные на борьбу с коррупцией, следует приветствовать, если они соответствуют правовым принципам и потенциально эффективны. Однако в части эффективности предлагаемых в законопроекте мер есть ряд вопросов, подчеркнул он. Связаны они с проблемами реализации закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».

— Зачастую требуемые отчетные документы превышают по количеству и затраченному на их составление времени объем реально оказанной доверителю помощи, — заявил «Известиям» адвокат.

По мнению эксперта, расширение списка получателей бесплатной юрпомощи за счет уведомляющих о фактах коррупции не даст ничего, если механизм ее оказания будет постоянно давать сбои.