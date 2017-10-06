СМИ: «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным

Петербургский футбольный клуб «Зенит» начал переговоры о продлении соглашения с Александром Кокориным. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, стороны пока не начали обсуждение условий продления договора. В материале уточняется, что клуб намерен договорится с Кокориным до конца текущего года.

Срок текущего договора Кокорина истекает летом 2019 года.

Футболист перешел в «Зенит» в начале 2016 года из московского «Динамо». В этом сезоне Кокорин отличился в 15 встречах.

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