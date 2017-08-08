Российские и зарубежные авиаперевозчики с 4 июля перестали получать метеоданные от структуры Росгидромета «Авиаметтелеком». Связана эта мера с тем, что из-за изменения порядка оплата за услугу перестала поступать в «Авиаметтелеком» и он приостановил передачу данных в авиационные IT-системы.

Авиакомпании столкнулись с необходимостью самостоятельной обработки метеоданных, некоторые обратились за помощью в международные структуры гражданской авиации. Вице-премьер Аркадий Дворкович 19 июля поручил незамедлительно обеспечить восстановление передачи метеоданных по российским аэропортам в глобальные информационные системы. Отмечается, что ситуация может разрешиться только после того, как объявленные «Авиаметтелекомом» тарифы будут утверждены ФАС.

Глава Росгидромета Александр Фролов заявил, что сложившаяся ситуация создала реальную угрозу остановки работы метеорологических органов в 250 аэропортах. Представитель ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» сообщил «Известиям», что на сегодняшний день не известен ни один случай отмены рейсов из-за отсутствия метеорологической информации.

«Авиаметтелеком Росгидромета» является единственным в России полномочным органом, предоставляющим метеоданные в интересах международной аэронавигации.

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