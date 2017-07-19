Председатель Верховного суда РФ, администрация президента России, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) и председатель Арбитражного суда Уральского округа получат от АФК «Система» жалобы на действия судьи по иску «Роснефти».

Официальный представитель АФК Сергей Копытов пояснил, что поводом для подачи жалоб стали «незаконные действия» судьи, отразившиеся на порядке ведения процесса, принимаемых в ходе него решениях (например, об отклонении ходатайств от третьих лиц и ответчиков). Эти действия, по словам Копытова, «не могут не вызывать серьезных сомнений в беспристрастности» судьи.

Слушания по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей, проходящие в Уфе, представитель «Системы» сравнил со средневековыми судебными процессами. «Любые возражения ответчиков отметаются. Стоит ли говорить об иных нарушениях, если иностранцу с пришедшим на судебное заседание переводчиком отказывают в праве выступить только на том основании, что он лично не владеет русским языком», — возмутился Копытов.

Среди вызывающих подозрение решений судьи он назвал назначенную дату следующего заседания — на завтрашний день (20 июля). «Истцами, ответчиками и третьими лицами в суд было подано около 200 документов, их общий объем — около 6000 страниц. Непонятно, когда судья могла не то что вникнуть в каждый из этих документов, но и просто бегло ознакомиться с ними», — пояснил свои сомнения представитель АФК «Система».

Напомним, «Роснефть», «Башнефть» и Республика Башкирия требуют взыскать с АФК и АО «Система-Инвест» причиненные им убытки, возникшие в ходе реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году.