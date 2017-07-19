В России за первое полугодие оборот розничной торговли сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, отмечается в докладе Росстата, с апреля этот показатель демонстрирует рост — впервые после января 2015 года, передает АНРТ. В абсолютных значениях оборот ритейла в январе–июне составил 13,876 трлн рублей.

По данным ведомства, к июню этого года оборот на 93,6% создавали ритейлерские компании и индивидуальные предприниматели. Доля розничных рынков и ярмарок составляла 6,4%.

Доля пищевых продуктов с учетом напитков и табачных изделий составила 47,9%, непродовольственных товаров — 52,1%.

В июне Росстат отмечал резкий рост стоимости продовольственной корзины за период с января по май — на 9,4%, или до 4037 рублей. К этому привело значительное подорожание овощей и фруктов.