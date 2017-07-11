Ключевая ставка Центробанка может быть снижена регулятором до 8,5–8,25% к концу 2017 года. Такое мнение высказал экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Мой таргет (точнее, мой прогноз) на конец года был 8,5%. Так и думаю — 8,5%, может быть, даже на 0,25 п. п. ниже», — цитирует Кудрина ТАСС.

Центробанк РФ 16 июня снизил ключевую ставку с 9,25% до 9% годовых, напоминает RT.

ЦБ сообщил, что «видит пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. Перед принятием решения регулятор планирует дополнительно изучить инфляционные риски и динамику инфляции.

В то же время Кудрин выразил во вторник уверенность, что зафиксированный в июне 2017 года скачок потребительских цен не приведет к тому, что за год прирост инфляции превысит запланированный Центробанком уровень в 4%.