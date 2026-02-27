Реклама
Сюжет:

Стало известно о сдаче в плен боевиков ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: группа наступавших под Гуляйполем солдат ВСУ сдалась в плен
0
EN
Фото: REUTERS/Andriy Andriyenko
В Днепропетровской области группа наступавших под Гуляйполем боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен. Об этом 27 февраля сообщает ТАСС.

Как пояснили сдавшиеся, они были уверены, что идут на штурм. Один из пленных, Василий Лящук, рассказал, что их отправили на штурмовые действия, однако, прибыв в «лесополку», они обнаружили там российских военнослужащих.

Он также отметил, что к пленным ВСУ отнеслись хорошо, предоставили воду и еду.

Проверка на порогах: российские войска приблизились к окраинам Запорожья
Нарушение транспортных артерий в районе города ухудшит положение большой группировки противника на юге зоны СВО

Накануне штурмовик 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов рассказал, что в Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР) боевик ВСУ всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться в плен. По его словам, российские военнослужащие пытались вступить в переговоры с украинцами перед штурмом дома. Те ответили, что им нужно время на размышление. После долгого ожидания штурмовая группа приняла решение начать атаку.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

