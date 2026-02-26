В Димитрове боевик ВСУ всю ночь убеждал сослуживцев сдаться в российский плен
В Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР) боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться в плен. Об этом 26 февраля сообщил штурмовик 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов.
По его словам, российские военнослужащие пытались вступить в переговоры с украинцами перед штурмом дома. Те ответили, что им нужно время на размышление. После долгого ожидания штурмовая группа приняла решение начать атаку. В результате один украинский боевик погиб, второй получил ранения.
Раненый боевик ВСУ сдался в плен, после чего ему сразу же оказали медицинскую помощь.
«Он всю ночь просил в соседних домах, чтобы они (сослуживцы. — Ред.) сдавались в плен», — сказал Колисов в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день в силовых структурах РФ сообщили, что российские штурмовики предлагали польским наемникам ВСУ, находящимся в многоэтажке в Димитрове, сдаться, говоря на английском языке. При этом отмечалось, что поляки не поняли обращения на английском.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ