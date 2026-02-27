Реклама
Жителя Луганска задержали за передачу данных о военных объектах Киеву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали местного жителя, который передавал Киеву сведения для ударов по военным объектам. Об этом 27 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего собирание сведений военного характера», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, фигурант для оказания содействия украинским вооруженным формированиям передал представителям спецслужб Украины информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации (ВС) на территории ЛНР.

Как рассказал задержанный, в 2022 году он начал переписываться в проукраинских группах в социальных сетях, а позднее другой участник одной из таких групп попросил подозреваемого узнать месторасположение российской военной техники. Мужчина отметил, что после предоставления данных о дислокации Армии России «случился прилет в то место».

ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена», в настоящее время ведется следствие.

Густые обещания: в Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России
Преступники действуют с территории Украины и в интересах националистов

Южный окружной военный суд 24 февраля приговорил гражданку России Анастасию Донову к 18 годам лишения свободы за шпионаж за командирами ВС РФ в пользу Украины. Девушку осудили по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, приготовлении к теракту и госизмене.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

