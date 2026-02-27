В Чечне запустят производство багги «Чаборз М-4» для нужд СВО

В Чеченской Республике планируют запустить серийное производство первых 200 единиц багги «Чаборз М-4» для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом 27 февраля сообщил директор завода «Чеченавто» и предприятия «Чаборз» Сайд-Хусейн Таймасханов.

«Запрос поступил, и мы планируем запустить производство 200 единиц багги «Чаборз М-4» в этом году. Это багги преимущественно для вывоза раненых», — рассказал он ТАСС.

По словам руководителя предприятия, завод за последние два года отправил в зону СВО 200 единиц багги «Чаборз М-3», которые были непосредственно задействованы в боевых действиях.

Таймасханов добавил, что в этом году также через «Народный фронт» готовится отправка еще до 50 единиц багги этой модификации.

В органы внутренних дел России 26 февраля поступил на вооружение модернизированный пистолет-пулемет ППК-20. Отмечалось, что специалисты концерна улучшили некоторые тактико-технические и эргономические характеристики оружия, также были изменены и улучшены патроны ППК-20.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ