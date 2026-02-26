В ОВД приняли на вооружение модернизированный по опыту спецоперации ППК-20
В органы внутренних дел (ОВД) России поступил на вооружение модернизированный пистолет-пулемет ППК-20. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
«Серийно выпускаемый концерном «Калашников» 9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 принят на вооружение органов внутренних дел РФ согласно постановлению правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Отмечается, что специалисты концерна улучшили некоторые тактико-технические и эргономические характеристики оружия. Также были изменены и улучшены патроны ППК-20. При этом пистолет-пулемет, представленный еще в 2020 году, стал самым технологичным ППК «с надежностью и эргономикой современного АК-12 в субкомпактном форм-факторе».
В январе «Калашников» начал производить усовершенствованную на основе опыта СВО версию ППК-20. Благодаря изменениям была расширена линейка патронов, используемых этим оружием. Особенности модели включают регулируемый и складывающийся на правую сторону приклад, а также двусторонний предохранитель — переводчик огня.
