Путин поручил предусмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России»

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, позволяющие продавать лекарственные препараты через отделения «Почты России». Об этом 27 февраля сообщили на сайте Кремле.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения <…> «Почты России», — говорится в поручении.

Российский лидер также поручил до 1 апреля этого года включить в «белые списки» интернет-сервисы для диабетиков. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Накануне глава российского государства поручил правительству РФ и движению «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготников в аптеки. Он также поручил усилить контроль за ценами на лекарственные препараты, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

