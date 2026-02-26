Путин поручил правительству РФ и ОНФ обеспечить поставки лекарств для льготников
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и движению «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготников в аптеки. Об этом 26 февраля сообщили в Кремле.
«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»: принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан», — говорится в указе на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад о реализации подобной меры должен быть представлен до 1 апреля 2026 года, затем — ежеквартально.
Кроме того, глава государства поручил усилить контроль за ценами на лекарственные препараты, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Путин 21 января заявил, что фармацевтика в России сделала колоссальный шаг за последние годы. По его словам, фармацевтика является одной из тех сфер, где необходимо многое сделать для повышения независимости России. В рамках встречи российский лидер также отметил, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте страны.
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