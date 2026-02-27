Власти Польши уже оказали военную помощь киевскому режиму на €4 млрд. Об этом 27 февраля сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

«Общий объем польской военно-технической помощи Украине после февраля 2022 года превысил €4 млрд», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом Ордаш отметил, что в польском публичном пространстве не обсуждается возможность насильственной передачи украинских мужчин Киеву для мобилизации. По его словам, польские власти вряд ли решились бы на такой шаг, поскольку это повлекло бы серьезные имиджевые потери для страны.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 5 февраля сообщил, что Европейский союз (ЕС) потратил на поддержку Украины с начала конфликта порядка €200 млрд. Он подчеркнул, что в настоящее время Европа полностью финансирует конфликт, поскольку Соединенные Штаты отказались от этого в январе 2025 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 января заявила, что Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере €90 млрд. Она заявила, что столь значительные средства должны предоставлять дополнительные выгоды для ЕС, такие как создание рабочих мест и укрепление оборонно-промышленной базы Европы.

