Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Поверенный в делах РФ рассказал о сумме военной помощи Польши Украине

Ордаш: Польша уже оказала военную помощь Украине на €4 млрд
Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency
Власти Польши уже оказали военную помощь киевскому режиму на €4 млрд. Об этом 27 февраля сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

«Общий объем польской военно-технической помощи Украине после февраля 2022 года превысил €4 млрд», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом Ордаш отметил, что в польском публичном пространстве не обсуждается возможность насильственной передачи украинских мужчин Киеву для мобилизации. По его словам, польские власти вряд ли решились бы на такой шаг, поскольку это повлекло бы серьезные имиджевые потери для страны.

«Дружба» в долг: ЕС может пойти на уступки Венгрии ради кредита Украине
Способен ли Брюссель переубедить Орбана, который не намерен снимать вето на финансирование ВСУ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 5 февраля сообщил, что Европейский союз (ЕС) потратил на поддержку Украины с начала конфликта порядка €200 млрд. Он подчеркнул, что в настоящее время Европа полностью финансирует конфликт, поскольку Соединенные Штаты отказались от этого в январе 2025 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 января заявила, что Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере €90 млрд. Она заявила, что столь значительные средства должны предоставлять дополнительные выгоды для ЕС, такие как создание рабочих мест и укрепление оборонно-промышленной базы Европы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

