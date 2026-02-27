Реклама
В Новосибирской области задержали подозреваемыемых в поджоге

Студенты подожгли автозаправочные станции в Новосибирске и Бердске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Новосибирской области правоохранительные органы задержали двух молодых людей, подозреваемых в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управление (ГУ) МВД России по Новосибирской области.

«25 февраля в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о возгорании на автозаправочной станции, расположенной на улице Военной. Спустя час аналогичное сообщение о пожаре в микрорайоне Южный поступило в ОМВД России по городу Бердску», — говорится в официальном канале ведомства в Max.

Полиция установила, что в двух случаях неизвестные оплатили топливо, купив емкость, подожгли бензоколонки и скрылись в неизвестном направлении. Возгорание были оперативно ликвидированы сотрудниками АЗС. Пострадавших нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел (ЦПЭ ГУ МВД) совместно с коллегами из территориальных отделов полиции и Управления ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 17-летний и 18-летний жители Новосибирска и Бердска, обучающиеся в средних специальных учебных заведениях.

По предварительным данным, молодые люди действовали по указанию внешних кураторов. Как уточнили в полиции, раннее они перешли по фишинговой ссылке в одном из мессенджеров и лишились доступа к личным кабинетам на государственных сервисах. После с ними связались неизвестные, представившихся сотрудниками госорганов, которые координировали их дальнейшие действия.

По каждому факту правонарушений возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжаются следственные действия.

Плохая перемена: школьник напал с ножом на сверстника в Пермском крае
Пострадавший находится в стабильном состоянии

Восемь человек, в число которых вошли трое несовершеннолетних, 26 февраля подготавливали по заданию специальных служб Украины теракт против руководителя одного из оборонных предприятий. Они, преследуя идею о получении денежного вознаграждения в размере не менее 1 млн рублей, в декабре 2024 года изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля несостоявшейся жертвы. Двое лиц, отправленных на установку устройства, были задержаны сотрудницами ФСБ РФ с поличным.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

