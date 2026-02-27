Участники фестиваля «Масленица» передали часть вырученных средств бойцам СВО

Участники фестиваля «Масленица», прошедшего в Москве, передали часть вырученных средств бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом 27 февраля сообщили на сайте мэра столицы Сергея Собянина mos.ru.

Предприниматели, работавшие на фестивальных площадках, выделили деньги на закупку необходимых товаров для военных. Многие предприниматели помогают регулярно, отправляя свою продукцию и средства в благотворительные фонды.

Пасечник Алмаз Мухаметшин с первых дней СВО начал собирать гуманитарные грузы, передавая бойцам мед и другие продукты пчеловодства. Его племянник также служит на фронте. Мухаметшин продолжает отправлять посылки с продуктами на каждый праздник.

Предприниматель Назар Белоногов передает гуманитарные грузы, включая еду и автомобили. Недавно его команда отправила на фронт «УАЗ» для военных. Он продолжает помогать, закупая необходимые средства первой необходимости.

«Мы находимся с ними (военнослужащими. — Ред.) в постоянном контакте. Как только они говорят, что нужно закупить, мы сразу это делаем и отправляем. В основном это средства первой необходимости и защиты на передовую», — рассказал Белоногов.

Шеф-повара московских ресторанов также присоединились к сбору средств, подготовив масленичные угощения. Все вырученные деньги были переданы на нужды бойцов СВО.

Многие владельцы малого бизнеса, участвующие в фестивале, передают свою продукцию или средства на помощь военнослужащим, а также сотрудничают с волонтерами для доставки гуманитарных грузов на фронт.

Московские волонтеры 26 февраля передали более 5 т гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и подарки ко Дню защитника Отечества участникам спецоперации. Уточнялось, что местные жители получили продукты питания, средства личной гигиены, детские товары и канцелярские принадлежности, подарочные наборы и теплую одежду.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ