Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Участники фестиваля «Масленица» передали часть вырученных средств бойцам СВО

0
EN
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Участники фестиваля «Масленица», прошедшего в Москве, передали часть вырученных средств бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом 27 февраля сообщили на сайте мэра столицы Сергея Собянина mos.ru.

Предприниматели, работавшие на фестивальных площадках, выделили деньги на закупку необходимых товаров для военных. Многие предприниматели помогают регулярно, отправляя свою продукцию и средства в благотворительные фонды.

Пасечник Алмаз Мухаметшин с первых дней СВО начал собирать гуманитарные грузы, передавая бойцам мед и другие продукты пчеловодства. Его племянник также служит на фронте. Мухаметшин продолжает отправлять посылки с продуктами на каждый праздник.

Предприниматель Назар Белоногов передает гуманитарные грузы, включая еду и автомобили. Недавно его команда отправила на фронт «УАЗ» для военных. Он продолжает помогать, закупая необходимые средства первой необходимости.

«Мы находимся с ними (военнослужащими. — Ред.) в постоянном контакте. Как только они говорят, что нужно закупить, мы сразу это делаем и отправляем. В основном это средства первой необходимости и защиты на передовую», — рассказал Белоногов.

Шеф-повара московских ресторанов также присоединились к сбору средств, подготовив масленичные угощения. Все вырученные деньги были переданы на нужды бойцов СВО.

Многие владельцы малого бизнеса, участвующие в фестивале, передают свою продукцию или средства на помощь военнослужащим, а также сотрудничают с волонтерами для доставки гуманитарных грузов на фронт.

Город Красноармейск в ДНР: чем важен для России и Украины
Освобождение города откроет путь ко многим населенным пунктам

Московские волонтеры 26 февраля передали более 5 т гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и подарки ко Дню защитника Отечества участникам спецоперации. Уточнялось, что местные жители получили продукты питания, средства личной гигиены, детские товары и канцелярские принадлежности, подарочные наборы и теплую одежду.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026