Стало известно о переброске группы центра спецопераций ВСУ под Сумы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под город Сумы Сумской области группу 140-го центра сил специальных операций (ССО). Об этом 27 февраля рассказали в силовых структурах РФ.
«Сообщается о переброске очередной группы 140-го центра ССО в Сумскую область <...> Украинское командование продолжает использовать «элиту ВСУ» как обычные линейные пехотные подразделения, что связано <...> с банальной нехваткой личного состава», — рассказал собеседник «РИА Новости».
Он добавил, что ранее в этом районе было ликвидировано несколько групп этого спецподразделения.
В российских силовых структурах 25 февраля сообщали, что командование ВСУ бросило под Сумами группу дезертиров и мобилизованных, в результате чего подразделение было уничтожено. Уточняется, что боестолкновение произошло в районе населенного пункта Андреевка.
