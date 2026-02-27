Стало известно о получении Ермолаевым взятки за покровительство стройфирме

Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева подозревают в получении 8 млн рублей за покровительство строительной компании при проведении работ в порту. Об этом 27 февраля сообщили в правоохранительных органах.

«Стражу избрали на два месяца, статья 159 УК РФ («Мошенничество»)», — сказал собеседник «РИА Новости».

Кроме того, в разговоре отмечалось, что расследование курирует Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ.

РБК со ссылкой на источник 26 февраля сообщил, что во Владивостоке Ермолаев был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. Преступление якобы было совершено осенью 2024 года.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ