Стало известно о задержании бывшего директора Владивостокского торгового порта
Во Владивостоке задержан бывший управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николай Ермолаев по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 26 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник.
«Прямо сейчас сотрудников порта вызвали на допрос. Им сообщили, что Ермолаев задержан», — сказал собеседник.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. Преступление якобы было совершено осенью 2024 года.
Согласно информации, материалы дела связаны с нарушениями при реализации контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс», когда Ермолаев занимал должность управляющего ВМТП. Руководство этой компании было допрошено в рамках расследования и, по словам источников, дало показания против экс-менеджера порта.
«В настоящее время не комментируем ход расследования уголовного дела в интересах следствия», — отметили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
