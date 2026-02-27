Реклама
Операторы БПЛА ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Во время «ночной охоты» операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ходе операции операторы БПЛА войск беспилотных систем (БпС) выявили тепловые сигнатуры украинских пехотинцев, которые пытались закрепиться в лесополосе. Противник хотел незаметно восполнить потери и рассредоточиться на местности для последующего выхода на боевые позиции.

Координаты вражеских формирований в режиме реального времени были направлены расчетам ударных беспилотников войск БпС, после чего по пехоте противника была нанесена серия точных ударов.

В Минобороны сообщили, что выявлять украинских боевиков в ночное время позволяет оснащение дронов современными тепловизионными камерами. В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают успешное наступление вглубь обороны ВСУ и пресекают все попытки переброски резервов врага на передовых участках фронта в Запорожской области.

Своя «Яга»: как новые и трофейные дроны используются против ВСУ
«Матушка-земля», капроновые сети и ночные «бомбардировщики» как факторы успеха под Константиновкой

В Минобороны России 25 февраля сообщили, что артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» 120-й гвардейской дивизии морской пехоты в составе группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по позициям ВСУ, сорвав ротацию формирований противника на добропольском направлении специальной военной операции (СВО). В процессе выполнения боевой задачи по воздушной разведке оператор БПЛА выявил замаскированные позиции противника.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

