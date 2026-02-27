Мадуро заявил о нарушении своих прав со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходатайстве о прекращении уголовного дела против себя выразил недовольство действиями американских властей, которые, по его словам, нарушили его конституционные права. Об этом 26 февраля сообщил канал ABC News.

Адвокат президента Барри Поллак подал документы в федеральный суд Манхэттена, заявив, что правительство США нарушило права его клиента на надлежащую правовую процедуру, заблокировав средства на его защиту, которые должны поступать от правительства Венесуэлы.

«Я имею право на то, чтобы правительство Венесуэлы оплачивало мою юридическую защиту», — приводятся слова Мадуро в судебном документе.

В МИД РФ 23 февраля сообщили, что Россия решительно призывает Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 февраля отметил, что случившемуся в Каракасе 3 января не может быть оправдания, добавив, что речь идет о вопиющем и циничном нарушении международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января заявила, что похищение Мадуро нарушает международно-правовые обязательства США. По ее словам, рассуждения, что венесуэльский лидер якобы утратил свой иммунитет, не могут быть учтены, так как политик был отстранен от своего поста в ходе незаконной военной операции.

