Познер предложил прекратить выступления на Олимпиаде под государственными флагами

Журналист и телеведущий Владимир Познер 26 февраля выразил надежду на скорое разъединение спорта и политики и назвал отличным решением отказ от государственных флагов на Олимпийских играх.

«Очень надеюсь, <…> что спорт и политику наконец удастся разъединить, хотя это очень трудно. <…> Я понимаю, что людям на трибунах приятно размахивать своим флагом. Всё это замечательно ровно до тех пор, пока не перерастает в шовинизм, национализм и чувство превосходства над другими. А вот это уже отвратительно», — заявил Познер в беседе с изданием «Советский спорт».

Кроме того, журналист заявил, что «было бы отлично» выступать на Олимпиаде без гимнов и флагов, но подчеркнул, что при этом команда участников из одного государства будет «волей-неволей представлять свою страну».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 февраля заявила, что Москва рассчитывает на восстановление полноценного статуса Олимпийского комитета России (ОКР) в международном олимпийском движении и добивается возвращения прав российских спортсменов. Она добавила, что открытие Олимпиады — это всегда праздник спорта, который должен оставаться символом единства.

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев 25 февраля сообщил, что российские спортсмены полноценно готовятся к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Он уточнил, что перед соревнованиями в США пройдут юношеские Олимпийские игры в Дакаре, на которые уже были приглашены спортсмены из России. По его словам, они будут выступать под государственным флагом и с гимном.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ