В России в 2026 году 6 марта не будет сокращенным днем
Сокращение рабочего дня в преддверии Международного женского дня, который празднуется 8 марта, не предусмотрено. Об этом 27 февраля сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днем стандартной продолжительности», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Депутат пояснил, что такая регламентация способствует стабильности производственного процесса. Он также напомнил, что праздничный отдых продлится с 7 по 9 марта, что создает отличные условия для семейных торжеств и чествования женщин. В то же время Нилов призвал руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимание к сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня перед праздником.
Нилов 21 февраля сообщил, что жителей России ожидает сокращенная рабочая неделя после празднования Дня защитника Отечества. По его словам, рабочие дни продлятся с 24 по 27 февраля включительно.
