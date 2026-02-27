Реклама
СМИ сообщили о завершении подготовки ВС Британии и Франции к миссии на Украине

The Telegraph: ВС Британии и Франции завершили подготовку к миссии на Украине
Фото: TASS/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Подготовка британских и французских воздушно-десантных сил к отправке на территорию Украины в рамках так называемой миротворческой миссии подошла к концу. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Британские и французские десантники провели последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — говорится в материале.

Уточняется, что более 600 солдат из 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании провели имитационный воздушно-десантный рейд вместе с товарищами из 11-й парашютной бригады во Франции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция обязались направить примерно по 5 тыс. военнослужащих в Киев в случае мирного соглашения с Москвой.

Коалиция ожидающих: как европейцы имитируют участие в переговорах по Украине
Консультации Зеленского с Францией, Великобританией и США не приблизили урегулирование кризиса

The Times 7 января сообщила, что Франция и Великобритания готовы отправить до 15 тыс. военных на Украину в качестве миротворческого контингента после возможного мирного соглашения. Уточнялось, что изначально Великобритания рассматривала возможность отправки 10 тыс. военных в составе более крупной коалиции численностью 64 тыс. человек, но эти планы были признаны нереалистичными из‑за нехватки личного состава.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

