WP сообщила о продаже дневника сбросившего атомную бомбу на Хиросиму пилота

Личный дневник второго пилота бомбардировщика В-29 Enola Gay Роберта Льюиса, участвовавшего в атомной бомбардировке Хиросимы 6 августа 1945 года, выставлен на продажу почти за $1 млн. Об этом 26 февраля сообщает The Washington Post (WP).

В записях, сделанных во время полета, Льюис описывал свои мысли и ощущения перед сбросом бомбы. В частности, он отмечал, что испытывает странное чувство, понимая, что боеприпас находится у него за спиной. После взрыва мужчина написал фразу, ставшую широко известной: «Боже мой, что мы наделали?»

Личные записи выставил на торги аукционный дом Whitmore Rare Books. Стартовая стоимость лота составила $950 тыс. По словам представителей дома, дневник относится к числу значимых исторических свидетельств периода Второй мировой войны.

Рукопись уже продавали ранее. В 1971 году ее приобрели за $37 тыс., а в 2022-м за $543 тыс. В ближайшее время документ планируют показать на Нью-Йоркской международной ярмарке антикварных книг, открытие которой намечено на 30 апреля.

На аукционе торгового дома Christie's 26 февраля выставлена картина Кандинского «Красный круг». Предварительно, стоимость лота оценивается в $21 млн. На аукционе Christie's представят десятки произведений искусства XX и XXI веков. Среди основных экспонатов — коллекция «Современные визионеры». В собрание включены работы Пикассо, Генри Мура и Брюса Наумана.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ