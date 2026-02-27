Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима
Сюжет:

В Госдуме налаживают контакт с десятками стран для освобождения Николаса Мадуро

0
EN
Фото: Global Look Press/Kyle Mazza-CNP
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Комитеты за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро создали в десятках стран по всему миру, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Иногда их называют комитетами солидарности с Венесуэлой.

«Это Новая Зеландия, Япония, Китай, Вьетнам, Филиппины, Индия, Турция, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Куба, Канада, США, большинство стран Латинской Америки», — подчеркнул Новиков.

Сейчас устанавливаются контакты с такими комитетами на парламентском уровне.

«Мы ведем работу по установлению контактов с комитетами, которые создаются в других странах. И рассказывали об этом, в частности, на видеоконференции. Это была видеоконференция с подключением порядка 400 точек входа по разным странам мира, и в основном речь идет о парламентариях разных государств, которые в этой видеоконференции участвовали. Инициатором была Национальная ассамблея Венесуэлы», — сказал депутат.

По словам Новикова, Общественный комитет за освобождение Мадуро намерен проводить акции в поддержку не только президента Венесуэлы, но и других политзаключенных, например, главы Гагаузии Евгении Гуцул и мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Напомним, Мадуро содержат в изоляторе временного содержания в нью-йоркском районе Бруклин. США вывезли президента Венесуэлы из страны во время вторжения в Каракас в январе 2026 года.

Пропасть в плен: как и зачем США захватили президента Венесуэлы
Действия Вашингтона осудили во многих странах мира, последствием беспрецедентной операции может стать военное противостояние в регионе

В МИД РФ 23 февраля сообщили, что Россия решительно призывает Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 февраля отметил, что случившемуся в Каракасе 3 января не может быть оправдания, добавив, что речь идет о вопиющем и циничном нарушении международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января заявила, что похищение Мадуро нарушает международно-правовые обязательства США. По ее словам, рассуждения, что венесуэльский лидер якобы утратил свой иммунитет, не могут быть учтены, так как политик был отстранен от своего поста в ходе незаконной военной операции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026