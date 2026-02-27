В Госдуме налаживают контакт с десятками стран для освобождения Николаса Мадуро

Комитеты за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро создали в десятках стран по всему миру, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Иногда их называют комитетами солидарности с Венесуэлой.

«Это Новая Зеландия, Япония, Китай, Вьетнам, Филиппины, Индия, Турция, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Куба, Канада, США, большинство стран Латинской Америки», — подчеркнул Новиков.

Сейчас устанавливаются контакты с такими комитетами на парламентском уровне.

«Мы ведем работу по установлению контактов с комитетами, которые создаются в других странах. И рассказывали об этом, в частности, на видеоконференции. Это была видеоконференция с подключением порядка 400 точек входа по разным странам мира, и в основном речь идет о парламентариях разных государств, которые в этой видеоконференции участвовали. Инициатором была Национальная ассамблея Венесуэлы», — сказал депутат.

По словам Новикова, Общественный комитет за освобождение Мадуро намерен проводить акции в поддержку не только президента Венесуэлы, но и других политзаключенных, например, главы Гагаузии Евгении Гуцул и мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Напомним, Мадуро содержат в изоляторе временного содержания в нью-йоркском районе Бруклин. США вывезли президента Венесуэлы из страны во время вторжения в Каракас в январе 2026 года.

В МИД РФ 23 февраля сообщили, что Россия решительно призывает Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 февраля отметил, что случившемуся в Каракасе 3 января не может быть оправдания, добавив, что речь идет о вопиющем и циничном нарушении международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января заявила, что похищение Мадуро нарушает международно-правовые обязательства США. По ее словам, рассуждения, что венесуэльский лидер якобы утратил свой иммунитет, не могут быть учтены, так как политик был отстранен от своего поста в ходе незаконной военной операции.

