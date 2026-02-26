Во Франции потребовали от интернет-провайдеров заблокировать сайты 35 СМИ из РФ
Французский медиарегулятор Arcom потребовал от интернет-провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ, которые находятся под санкциями Европейского союза (ЕС). Об этом свидетельствует релиз организации, опубликованный на ее сайте 26 февраля.
«Компания Arcom потребовала, чтобы интернет-провайдеры, поставщики услуг разрешения доменных имен и поисковые системы заблокировали и удалили из результатов поиска 35 официальных сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями», — говорится в тексте релиза.
Кроме того, медиарегулятор потребовал удалить из результатов поиска четыре потоковые платформы, которые предоставляют доступ к российским теле- и радиовещательным услугам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 13 февраля отметил, что граждане Европы всё чаще пользуются российскими СМИ в поисках правды. По его словам, они устали от «лицемерия и лжи глав своих государств» и поэтому всё чаще делают выбор в пользу тех источников информации, «которые отличаются объективностью и непредвзятостью». Политик связал введение новых санкций против российских информационных агентств со страхом европейских властей перед правдой.
