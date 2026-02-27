Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Российская премьер-лига, 19-й тур, «Зенит» – «Балтика»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

27 февраля возвращается Российская премьер-лига (РПЛ). Первая официальная игра 2026 года будет и центральной в предстоящем 19-м туре. В ней встретятся две команды, находящиеся в первой пятерке. Идущий вторым петербургский «Зенит» примет на своем поле главную сенсацию сезона калининградскую «Балтику», расположившуюся на пятой строчке с отставанием в пять очков от лидирующего «Краснодара». Встреча в Северной столице во многом покажет, насколько эти две команды способны бороться за золотые медали РПЛ.

27 февраля, 19:00, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Теннис. Турнир ATP-500. Полуфиналы и финал

Фото: REUTERS/Raghed Waked

В мировом теннисном сезоне заканчивается традиционная для февраля серия крупных турниров на Ближнем Востоке. Последний из них — мужской в Дубае — завершится в ближайшие два дня. Там до полуфинала дошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Первый поборется за выход в финал с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, второй — с нидерландцем Таллоном Грикспором. В случае побед нас ждет в последний день зимы российский финал, победитель которого получит 500 очков в свой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

27 февраля, полуфиналы:

16:00, Оже-Альяссим – Медведев;

18:00, Рублев – Грикспор.

28 февраля, 18:30, финал.

Dubai Duty Free Tennis Centre (Дубай, ОАЭ).

Прямые трансляции на сайте ATP.

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

На стыке февраля и марта в КХЛ пройдет сразу пять матчей команд с топовыми вывесками. В Омске сыграют два лидера Восточной конференции — идущий вторым местный «Авангард» примет лидера всего регулярного чемпионата лиги магнитогорский «Металлург». Два их ближайших преследователя на Востоке — екатеринбургский «Автомобилист» и казанский «Ак Барс» — сыграют в этот же день на Урале. Находящиеся в топ-4 Западной конференции череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо» встретятся в Вологодской области. На следующий день петербургский СКА примет действующего обладателя Кубка Гагарина и лидера Запада ярославский «Локомотив». Наконец, 1 марта московское «Динамо» в родных стенах встретится с «Металлургом».

27 февраля:

16:30: «G-Drive Арена» (Омск);

17:00, «УГМК-Арена» (Екатеринбург);

19:30, «Ледовый дворец» (Череповец); КРК «Нагорный» (Нижний Новгород).

28 февраля, 17:00, СК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург).

1 марта, 17:00, «ВТБ Арена» (Москва).

Прямые трансляции на «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске».

Лыжные гонки. Чемпионат России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

На этой неделе на Сахалине проходят два крупных всероссийских соревнования. Одно из них — чемпионат России по лыжным гонкам, который завершится 8 марта. Стартовало национальное первенство 26 февраля с женского и мужского скиатлона, в которых победили олимпийские чемпионы 2022 года Вероника Степанова и Александр Большунов. В ближайшие выходные будут разыграны медали в смешанной эстафете и спринте.

28 февраля, 08:30, смешанная эстафета.

1 марта, спринт:

06:00, квалификация, женщины;

06:30, квалификация, мужчины;

08:00–08:24, четвертьфиналы, женщины;

08:30–08:54, четвертьфиналы, мужчины;

09:00–09:06, полуфиналы, женщины;

09:12–09:18, полуфиналы, мужчины;

09:28, финал, женщины;

09:38, финал, мужчины.

Биатлонный комплекс «Триумф» (Южно-Сахалинск).

Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета».

Легкая атлетика. Чемпионат России в закрытых помещениях

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Второй крупный турнир на Сахалине — зимний чемпионат России по легкой атлетике. Там соберутся несколько звезд вроде чемпиона мира 2018 года в закрытых помещениях, прыгуна в высоту Данила Лысенко. Соревнования пройдут с 28 февраля по 3 марта. Это будет главным событием в российской легкой атлетике нынешней зимой.

28 февраля, 09:00;

1 марта, 08:00.

«Легкоатлетический манеж» (Южно-Сахалинск).

Прямые трансляции на «Матч Страна».

Биатлон. Кубок России. Финал

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Биатлонный сезон в России подходит к концу. Весной еще предстоят заключительные этапы Кубка Содружества с участием российских и белорусских спортсменов. Пока же на этой неделе завершится Кубок России, финал которого стартовал 26 февраля в городе Златоусте Челябинской области. В первый день соревнования определились призеры в женском спринте, сутки спустя станут известны триумфаторы в мужском спринте. В выходные пройдут женские и мужские гонки преследования и масс-старты.

27 февраля, 11:00, спринт, мужчины.

28 февраля, гонка преследования:

10:00, женщины;

12:30, мужчины.

1 марта, масс-старт:

11:00, женщины;

13:00, мужчины.

«Лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой» (Златоуст).

Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета».