Туманный чемпион: РПЛ ожидает плотная борьба за золото и сохранение прописки

Российская премьер-лига 27 февраля возвращается после зимней паузы. Как и несколько предыдущих сезонов, чемпионат богат на интригу. Сразу пять клубов претендуют на золотые медали, а внизу турнирной таблицы минимум пять команд ждет тяжелая борьба за право избежать вылета в Первую лигу. В весенней части осталось провести 12 туров.

Кто фаворит чемпионской гонки в РПЛ

Прошлогодний чемпион страны «Краснодар» имеет хорошие шансы на повторение успеха. По итогам 18 туров «быки» идут на первом месте. В зимнее трансферное окно они почти не поменяли состав. В нападение приобретен лидер «Пари Нижний Новгород» уругваец Хуан Боселльи. Но он, скорее всего, будет использован в качестве резерва при главной звезде команды Джоне Кордобе. Покинули южный клуб полузащитники Данила Козлов и Гаэтан Перрен, но они не были игроками основного состава.

— Клуб сохранил и состав, и тот стиль игры, который помог ему выиграть золото, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — При этом игроки уже обрели достаточно уверенности, чтобы ровно пройти весеннюю часть и избежать глупых потерь очков, которые с ними случались раньше. Это делает «быков» если не фаворитами, то точно одними из главных претендентов на чемпионство.

На одно очко от «Краснодара» отстает петербургский «Зенит». Прошлой весной прервалась его многолетняя гегемония в РПЛ — шесть подряд чемпионств. И сейчас питерцы пытаются вернуться на привычное место. Однако в первой части сезона команда Сергея Семака испытывала немало проблем с игрой и результатами.

Зимой команда ушла в перестройку. В январе рассталась с двумя нападающими — Маттео Касьеррой и Лусиано Гонду. Последнего обменяли в ЦСКА на центрального защитника Игоря Дивеева. Назад в Бразилию продали так и не закрепившегося за полгода полузащитника Жерсона. В аренду в белградскую «Црвену звезду» ушел сербский защитник Страхиня Эракович. В феврале «Зенит» приобрел бразильского атакующего полузащитника Джона Джона и арендовал до конца сезона колумбийского нападающего Джона Дюрана.

— Вопрос в том, насколько быстро Семак сможет встроить новичков в состав, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Оба звездных новичка приехали посреди сборов, могут не успеть до конца понять игровую концепцию команды и наладить взаимопонимание с другими игроками. В то же время Семак уже сталкивался с такой проблемой. Еще в свой первый сезон в «Зените» перед весенней частью чемпионата клуб пополнили Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос. Все трое сразу вписались в коллектив и помогли выиграть золото. Сейчас весь вопрос в том, насколько у всего «Зенита» хватает мотивации играть на пределе своих возможностей. Потенциал для возвращения чемпионства у этой команды есть, но с его реализацией пока проблемы.

Еще осенью началась трансферная эпопея с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым, контракт которого истекал летом 2026 года. Железнодорожники пытались договориться с одним из своих ключевых игроков, но переговоры провалились. Неудачу многие фанаты списали на бывшего генерального директора клуба Валерия Леонченко. В ноябре его сменил на этом посту Борис Ротенберг, но и он не смог сохранить воспитанника «Локо».

В январе Баринов перешел в ЦСКА, который изначально был главным претендентом на 29-летнего полузащитника. Как заявил «Спорт-Экспрессу» представитель Баринова Владимир Кузьмичев, игрок пообещал армейцам перейти в их ряды еще до смены гендиректора «Локомотива».

«Железнодорожники» смогли лишь добиться максимально возможной компенсации за игрока, который летом ушел бы свободным агентом. По данным СМИ, она составила €2 млн. Сам же «Локо» зимой ограничился приобретением аргентинского полузащитника Лукаса Веры. В предыдущие сезоны он ярко выступал в РПЛ, будучи лидером «Оренбурга» и «Химок». От лидирующего «Краснодара» «Локомотив» отстает на три очка.

— Потеря Баринова достаточно серьезна, но «Локомотив» в последние годы доказывал, что может успешно заменять лидеров, — заявил «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Перед прошлым сезоном в «Зенит» ушел Максим Глушенков, но зато раскрылся Алексей Батраков. Сейчас потенциал «Локо» недостаточный для борьбы за чемпионство, но финишировать в тройке он вполне способен.

ЦСКА идет в лиге четвертым и отстает от лидера на четыре очка. Зимой «армейцы» провели самую успешную трансферную кампанию из всех клубов РПЛ. Помимо приобретения Баринова и Козлова, подписан также Гонду, что должно решить проблему с нападением, которая преследовала подопечных Фабио Челестини в первой части сезона. Кроме того, пришел бразильский защитник Матеус Рейс. До старта весенней части ЦСКА может подписать звездного бразильского полузащитника Филипе Коутиньо — победителя Лиги чемпионов 2019/2020 в составе мюнхенской «Баварии». Помимо немецкого клуба 33-летний игрок в 2010-е годы выступал за «Интер», «Ливерпуль» и «Барселону».

В январе также произошли изменения в тренерском штабе красно-синих. Его покинул Алексей Березуцкий, отвечавший при Челестини за стандарты, а в прошлом сезоне помогавший Марко Николичу, с которым команда выиграла бронзу чемпионата и Кубок России. В сезоне-2021/22 Березуцкий был главным тренером ЦСКА, а в 2002–2018 годах играл за него в качестве защитника, завоевав шесть чемпионств, шесть Кубков и Кубок УЕФА.

— Если говорить глобально, даже не по этому году, то у ЦСКА давно не было хорошего нападающего, — сказал «Известиям» Алексей Березуцкий. — Мы все ждем, что будет теперь. Пока не знаем, будет ли Лусиано забивать голы постоянно. Я надеюсь, что будет. Но забивной центральный нападающий — это уже давно основная проблема клуба. Надеюсь, с этим трансфером она будет решена. Что касается Баринова, то его 100% не хватало нам. Это лидер и прекрасный футболист.

Калининградская «Балтика» стала одной из главных сенсаций РПЛ последних лет. Выйдя в прошлом сезоне из Первой лиги в Премьер-лигу, подопечные Андрея Талалаева сразу стали стабильно набирать очки, играть на равных с топ-клубами и в итоге ушли на зиму пятыми, отставая на пять очков от «Краснодара». В паузу из ключевых игроков они потеряли только полузащитника Владислава Сауся, проданного в московский «Спартак», поэтому вполне могут продолжить борьбу за медали.

Борьба за выживание

Идущий последним «Сочи» отстает на 5 очков от 14-го места (его занимает «Пари НН») и на 8 очков от 12-го (на нем сейчас самарские «Крылья Советов»).

По регламенту две последние команды напрямую покидают РПЛ. Те, кто занял 13-ю и 14-ю строчки, будут бороться за сохранение прописки в элите с третьей и четвертой командами Первой лиги. Сейчас в зоне переходных матчей находятся махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

На шесть очков от зоны переходных матчей (13-го места) оторвались тольяттинский «Акрон», московское «Динамо» и «Ростов», на семь — грозненский «Ахмат», на восемь — казанский «Рубин», зимой сменивший главного тренера (вместо Рашида Рахимова пришел Франк Артига).

Совсем застрял в середине таблицы идущий шестым «Спартак» — 12 очков отрыва от зоны стыков, шесть очков отставания от замыкающей первую пятерку «Балтики» и 11 от лидирующего «Краснодара». Исправить ситуацию призван назначенный в январе новый главный тренер — испанец Хуан Карлос Карседо.

— Не думаю, что у «Спартака» получится что-то улучшить за весну, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший владелец «красно-белых» Андрей Червиченко. — Во-первых, новый тренер из-за границы, причем не самый сильный, который потратит кучу времени на то, чтобы разобраться с тем составом, что есть, а он очень разношерстный — игроков очень бессистемно покупали все последние годы. Весны точно не хватит для того, чтобы собрать это воедино.

В итоге, по мнению Червиченко, спартаковцы смогут лишь потеснить «Балтику», в случае если у той начнется кризис. При этом внизу таблицы развернется жаркая борьба, итог которой тяжело спрогнозировать.

— Что касается борьбы за выживание, то ее будут вести пять последних команд. Но как закончится это всё неясно, поскольку за зиму все пять участников могли очень сильно измениться по игре, — считает бывший владелец «Спартака». — Махачкала сменила тренера зимой, «Сочи» и «Оренбург» сделали это еще осенью, и их тренеры только сейчас смогли перестроить команды под свое видение. В «Нижнем» и «Крыльях» тренеры работают с начала сезона, но летом у них очень обновились составы, и толком провести с ними сборы возможность появилась лишь этой зимой. Так что борьба за выживание — лотерея с очень непредсказуемым концом.

Последний 30-й тур чемпионата России по футболу в этом сезоне намечен на 17 мая.