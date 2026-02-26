Число сбитых на подлете к Москве БПЛА ВСУ выросло до 12
Уничтожен еще три беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил 26 февраля мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Таким образом, число сбитых дронов выросло до 12.
«Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву», — написал он.
Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В этот же день мэр Москвы сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника в городе. До этого еще уничтожили седьмой беспилотник.
Всего ПВО за семь часов сбили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российской территорией. Дроны были перехвачены над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым.
