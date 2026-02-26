Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов сбили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российской территорией. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны России.
«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
Отмечается, что дроны были перехвачены над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 беспилотников, летевших на Москву.
Накануне в Министерстве обороны сообщили, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, которые находились над территорией России. Согласно информации ведомства, 24 дрона были сбиты в Брянской области, 18 — в Республике Крым, 14 — в Смоленской области, а по три беспилотника были уничтожены над Тульской и Орловской областями, а также в акватории Черного моря.
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