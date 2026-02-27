Все на рестарт: главные интриги первого тура РПЛ после зимней паузы

Российская премьер-лига возвращается после зимнего перерыва. В пятницу, 27 февраля, 19-й тур стартует в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет калининградскую «Балтику». Команда Сергея Семака — один из фаворитов чемпионской гонки наряду с «Краснодаром», «Локомотивом» и ЦСКА. Так что к матчам с участием этой четверки в ближайшем туре будет приковано особое внимание. Да и вообще любопытно, как игроки войдут в сезон после долгих зимних сборов. В том числе — новички.

«Зенит» – «Балтика»

Некогда чемпион шести сезонов подряд вступает в весенний этап чемпионата с непривычной задачей — вернуть утраченный в прошлом году трофей РПЛ. По итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории чемпионом страны стал «Краснодар», а «Зенит» довольствовался лишь вторым местом. На зимнюю паузу команды ушли при схожих раскладах: после 18 туров «Краснодар» лидирует с 40 очками, а питерцы, имея в своем активе 39 очков, расположились строчкой ниже.

Однако уже первое весеннее препятствие на пути «Зенита» будет непростым. «Балтика», пожалуй, — главное открытие осенней части сезона. Подопечные Андрея Талалаева неожиданно зашли в топ-5 чемпионата, оставив позади себя таких грандов отечественного футбола, как «Спартак» и московское «Динамо». И это с 12-м (!) составом в лиге по общей стоимости всех игроков (€27,2 млн, по данным портала Transfermarkt).

Правда, теперь «Балтика» осталась без одного из своих лидеров — 22-летний полузащитник Владислав Саусь перешел в «Спартак» за €3,8 млн. Но в остальном серьезных потерь у калининградцев не случилось, а значит, команда может удивить всех и весной. В том числе и в матче против «Зенита». К слову, в игре первого круга в Калининграде всё завершилось нулевой ничьей, хотя в концовке встречи «Балтика» могла сенсационно добыть и победу. Так что легкой прогулки по «Газпром Арене» у сине-бело-голубых точно не будет. Даже несмотря на усиления в лице защитника Игоря Дивеева, полузащитника Джона Джона и нападающего Джона Дурана. Посмотрим, как они проявят себя в первом официальном матче за новую команду.

«Краснодар» – «Ростов»

В сентябре 2025 года «Ростов» и «Краснодар» скатали унылые 0:0. Но это было на берегу Дона. Есть ощущение, что в Краснодаре игра пойдет совсем иначе. Во-первых, эмоции от возвращения к официальным матчам должны зашкаливать. Во-вторых, уже нет времени на раскачку: весной необходимо решать поставленные задачи без провалов, чтобы этим не воспользовались конкуренты. В частности, «Зенит».

Этой зимой «Краснодар» приобрел только одного футболиста — 26-летний уругвайский нападающий Хуан Боселли был выкуплен у «Пари НН» за €650 тыс. Теперь у «быков» есть неплохая подмена Джону Кордобе. Не обошлось и без потерь, но, глядя на осеннюю часть сезона, эти потери не кажутся существенными: во Францию вернулся провалившийся в России Гаэтан Перрен, а толком не игравший в чемпионате 21-летний Данила Козлов стал игроком ЦСКА.

Что касается «Ростова», то их состав за зиму не изменился. С ним Джонатан Альба будет укреплять позиции команды во второй восьмерке РПЛ, чтобы не скатиться в зону переходных матчей. Пока что ростовчане — 11-е, с шестиочковым отрывом от той самой зоны стыков.

А вот на лето уже официально анонсирован один громкий уход из «Ростова», который как раз добавляет интриги грядущему противостоянию с «Краснодаром». К началу сезона-2026/27 защитник Илья Вахания станет игроком «быков». Будет интересно понаблюдать за его игрой — проявит ли Вахания свои лучшие качества, чтобы наглядно оправдать свой трансфер, или же не будет сильно нагружать своих будущих одноклубников.

«Ахмат» – ЦСКА

Матч с «Ахматом» станет первой серьезной проверкой для новичков ЦСКА — защитника Матеуса Рейса, полузащитников Дмитрия Баринова и Данилы Козлова, а также нападающего Лусиано Гонду. Но адаптироваться, по сути, нужно только бразильцу Рейсу, перешедшему на правах свободного агента из португальского «Спортинга», — остальные прекрасно знакомы с реалиями РПЛ. Вопрос только в том, как главный тренер армейцев Фабио Челестини встроит новых игроков в схему.

При этом у ЦСКА есть отличная возможность вплотную приблизиться к первой строчке. После 18 туров красно-синие занимают четвертое место, но отстают от «Краснодара» всего на четыре очка. Учитывая яркую трансферную кампанию ЦСКА и сформировавшуюся у них обойму футболистов — весной соперникам стоит бояться армейцев.

Правда, «Ахмат» не похож на ту команду, которая кого-то и чего-то боится. Подопечные Станислава Черчесова готовы дать бой любому клубу РПЛ. К тому же дома, где соперникам не бывает легко. Находящийся на восьмой строчке грозненский клуб вполне может замахнуться на попадание в топ-6 по итогам сезона — отставание от идущего шестым «Спартака» составляет всего семь очков. Такую разницу вполне реально отыграть. Не исключено, что «Ахмат» отберет очки у ЦСКА в первом матче после зимней паузы.

Что еще будет в туре

Интересным обещает быть и противостояния «Оренбурга» с «Акроном». Команда Заура Тедеева под предводительством Артема Дзюбы попытается залезть в первую восьмерку и удержаться там до конца сезона, а подопечным Ильдара Ахметзянова нужно выползать из зоны прямого вылета. А в идеале — избежать и зоны стыковых матчей. От спасительного 12-го места «Оренбург» сейчас отделяют пять очков.

У «Пари НН» Алексея Шпилевского — похожая с «Оренбургом» задача. Нижегородцы идут на 14-м месте, опережая оренбуржцев на два очка. Так что надо набирать очки, чтобы не скатиться в опасную зону. Однако в гостевом матче против «Локомотива» сделать это будет трудно. «Железнодорожники» вообще в борьбе за чемпионство — идут на третьем месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. Расслабляться рано.

Матч «Динамо» (Махачкала) – «Рубин» можно окрестить как битву новых главных тренеров. Зимой дагестанский клуб возглавил Вадим Евсеев, а «Рубин» — испанец Франк Артига. Оба наверняка сразу захотят показать себя во всей красе, поэтому можно ожидать яркую, обоюдоострую игру. Не исключено, что всё завершится ничьей.

В матче «Сочи» – «Спартак» также состоится тренерский дебют. Причем дебют вообще в России. Это будет первая официальная игра московского клуба под руководством испанца Хуана Карседо. Встреча с последней командой чемпионата — отличная для него возможность начать путь в «Спартаке» с победы.

Имя Ролана Гусева в тренерских кругах РПЛ уже давно не новое, но матчем с «Крыльями Советов» состоится его дебют в качестве полноправного главного тренера «Динамо». Без приставки «исполняющий обязанности». Ее Гусев лишился 23 декабря, когда руководство бело-голубых утвердило бывшего ассистента Марцела Лички и Валерия Карпина главным до конца сезона. Это своего рода экзамен для него: поднимет «Динамо» с 10-го места — может остаться главным и дальше. Для этого надо набирать очки уже с первой игры — против самарских «Крыльев», которые близки к зоне стыков.