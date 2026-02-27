Реклама
Эксперт разъяснил постановление КС РФ по делам об угонах автомобилей

Рогалев: учет износа фиксирует объективный минимум ущерба для уголовки
Вице-президент общероссийской общественной организации «Водители России» Семен Рогалев прокомментировал постановление Конституционного суда РФ №8-П о том, что для уголовного наказания за угон учитывается только подтвержденная стоимость повреждений авто на день преступления с вычетом износа машины, без оглядки на будущие траты потерпевшего, тип запчастей или способ ремонта.

«Выводы Конституционного суда РФ об отсутствии противоречий ст. 15 и п. 1 ст. 1064 ГК РФ Конституции РФ, а также о необходимости учета только стоимости реального ущерба для квалификации уголовно-наказуемого деяния могут показаться не вполне соответствующими интересам потерпевшего. Но это не совсем так — они имеют важное значение для внесения четкости и определенности в уголовно-правовую квалификацию отношений», — сказал он.

Кроме того, по его словам, применение методологии оценки «с учетом износа» выступает институциональным предохранителем, защищающим уголовное судопроизводство от необоснованной «инфляции репрессии», сохраняя предсказуемость и объективность закона, когда сроки не привязаны к ценам импорта.

Рогалев объяснил разрыв между уголовным и реальным ремонтом: уголовный стандарт требует строгой необходимости, фиксируя ущерб с износом без новых запчастей, чтобы избежать субъективности. В гражданке же суд назначает экспертизу для полного восстановления, включая утрату стоимости авто после ДТП, что нивелирует любые риски занижения.

«На практике потерпевшие нередко стремятся максимизировать сумму ущерба (заявляя расчет без учета износа) в рамках уголовного процесса с целью квалификации деяния по более тяжкой части статьи. В основе этого лежит предположение, что угроза длительного лишения свободы (например, до 10 лет по ч. 3 ст. 166 УК РФ) выступит эффективным рычагом давления для скорейшего возмещения вреда», — сказал он.

Оценки для оценщиков: страховых экспертов проверят на честность
Подготовлены новые правила аттестации специалистов, определяющих размер ущерба при ДТП

Ранее сообщалось, что КС РФ уточнил методику оценки ущерба от угона автомобиля. В постановлении № 8-П говорится, что для уголовного наказания рассматриваются только доказанные повреждения на момент угона с учетом износа авто без оглядки на будущие траты потерпевшего, тип запчастей или способ ремонта.

Подробности читайте в материале «Известий».

