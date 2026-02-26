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Названы самые медленно дешевеющие автомобили

«Автостат»: самую высокую остаточную стоимость имеет Lada Largus
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самую высокую остаточную стоимость среди 3-летних автомобилей по итогам 2025 года имеет Lada Largus. К такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат», итоги 12-й ежегодной премии Residual Value озвучены 26 февраля.

При составлении рейтинга были исследованы автомобили 256 моделей и 593 модификаций, официально продаваемых в России. Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2022 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2025 году.

Лидером по остаточной стоимости в 2025 году стала Lada Largus — 111%. В сегменте SUV (B) победил внедорожник LADA Niva Travel с результатом 92,8%. Кроссовер Changan CS55 Plus (UNI-S) лидирует по в сегменте SUV-C (81,6%), внедорожник УАЗ «Патриот» — в сегменте SUV -D (83,5%), а кроссовер GAC GS8 — в сегменте SUV-E (85,6%). Среди пикапов первенство завоевал JAC T6 — 79,2%.

Также эксперты «Автостата» назвали 2-летние гибриды и электромобили, которые лучше других сохраняют остаточную стоимость, — Lixiang L7, Hongqi E-HS9 и Evolute i-Joy.

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Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в августе рассказал, что самым неликвидным из популярных кроссоверов с пробегом в России оказался BMW X5. За основу для расчетов эксперт взял цены перед снятием объявления с продажи на трех ведущих классифайдах, среднее значение подсчитано по году выпуска. Условная остаточная стоимость BMW X5 составляет 24%. Сейчас автомобиль 2022 года выпуска продается в среднем за 9,2 млн рублей. Купить эту модель 2012 года выпуска можно в среднем за 2,2 млн рублей.

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