Женатый мужчина из Ирландии убил девушку в Москве
В Москве правоохранители заочно предъявили обвинение в убийстве гражданину Молдавии, который жестоко расправился с бывшей девушкой и скрылся за границу. Подозреваемый прибыл в Россию из Ирландии незадолго до совершения преступления, сообщил 26 февраля источник «Известий».
Трагедия произошла вечером 21 февраля. Девушка 2004 года рождения возвращалась домой и разговаривала по видеосвязи с родителями. В подъезде дома ее подкараулил бывший молодой человек и напал с ножом. Потерпевшая с множественными колото-резаными ранениями была доставлена в одну из столичных больниц.
«Через непродолжительный период она скончалась от полученных повреждений», — отметило ГСУ СК РФ по городу Москве в мессенджере MAX.
Сразу после нападения мужчина покинул территорию России. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Оренбургской области 25 февраля задержали 49-летнего местного жителя по обвинению в организации приготовления убийства по найму. По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина, занимаясь предпринимательством в городе, задолжал местному коммерсанту 15 млн рублей. Не желая возвращать долг, он решил убить кредитора и обратился к знакомому, предложив тому за вознаграждение совершить преступление.
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