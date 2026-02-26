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Путин поручил провести мониторинг системы помощи семьям погибших бойцов СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству РФ, Генеральной прокуратуре и государственному фонду «Защитники Отечества» провести масштабный мониторинг того, как на практике работают механизмы предоставления помощи семьям погибших бойцов.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, ведомства должны проанализировать эффективность действующих мер социальной защиты, чтобы гарантировать своевременность и полноту всех выплат и льгот, положенных родным и близким участников спецоперации. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» провести мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих сроки и порядок осуществления выплат членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников СВО, а также принять решения, обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки указанным лицам», — говорится в документе.

Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Госдума в декабре прошлого года расширила меры поддержки участников СВО и их семей.

Принятые законы предусматривают бесплатный проезд военнослужащего и двух близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября, а также предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших при исполнении службы.

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