Металл глобального спроса: Россия нарастила запасы платиноидов

Где они используются и что это значит для экономики
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Главный слайд
Начало статьи
Минерально-сырьевая база металлов платиновой группы в России заметно расширилась по итогам 2025 года: суммарное увеличение запасов превысило 46 т. Наибольший вклад в этот результат обеспечил Красноярский край, где прирост составил почти 26,7 т. Существенное пополнение зафиксировано и в Челябинской области — более 19,4 т, сообщили в Роснедрах. В каких секторах экономики используются эти металлы, как увеличение их запасов отражается на экспортном потенциале и позициях России на мировом рынке, разбирались «Известия».

Необходимый компонент

Металлы платиновой группы (МПГ) в первую очередь находят применение в промышленности, где из них выпускают изделия технического и технологического назначения, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В ювелирном сегменте платина и палладий представлены минимально: такие украшения практически не пользуются спросом, и покупатели чаще выбирают привычные варианты — золото или серебро.

— Даже при высоком качестве исполнения и привлекательном дизайне ценность платиноидов для массового потребителя остается неочевидной, — отметил депутат.

Существенную роль, по его словам, играет и сложность обработки. Температуры плавления у этих металлов значительно выше, чем у золота и серебра, что требует специального оборудования и более энергозатратных технологий. По этой причине ювелиры работают с платиной и палладием реже и менее охотно, несмотря на существование специальных проб для таких изделий. При этом в промышленном производстве платиноиды остаются крайне востребованными.

золото
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Из них изготавливают лабораторную посуду, фильерные питатели для стекольной отрасли, через которые пропускают расплав при выпуске минеральной ваты, а также крупные катализаторные сетки для химических и нефтехимических процессов. Спектр применения широк и охватывает сферы, где важны устойчивость к высоким температурам и агрессивным средам, — пояснил парламентарий.

Учитывая, что Россия входит в число лидеров по добыче и переработке металлов платиновой группы и располагает сформированными запасами, производство промышленно-технической продукции из платиноидов продолжается в значительных объемах.

Только по пробам: в РФ усиливают контроль за экспортом продукции с драгметаллами
Как это отразится на поступлениях в бюджет и на бизнесе компаний

В структуре российской добычи МПГ преобладают палладий и платина, сообщил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Павел Павлов. Совокупные балансовые запасы металлов платиновой группы в России оцениваются примерно в 16 тыс. т. По этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая лишь Южно-Африканской Республике.

Согласно данным так называемой зеркальной таможенной статистики США, в последние годы основными покупателями этих металлов выступали Китай, Япония, Италия и Германия — страны с развитым автомобильным сектором.

платина
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Оба металла обладают выраженными каталитическими свойствами, что делает автопром их главным потребителем. Палладий применяется преимущественно в каталитических нейтрализаторах для бензиновых двигателей, тогда как платина используется в системах очистки выхлопов дизельных автомобилей.

Помимо этого, палладий рассматривается как перспективный материал для водородной энергетики, — заметил эксперт. — Его способность поглощать и удерживать водород в объемах, многократно превышающих собственную массу, позволяет использовать металл при разработке новых типов топливных элементов.

Палладий и платина также востребованы в электронной промышленности — при производстве микросхем, жестких дисков и других высокотехнологичных компонентов.

Ценовой ориентир

Сегодня уже нет той жесткой зависимости между внутренними и мировыми ценами на МПГ, которая существовала еще пять лет назад, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский. В текущих условиях логичнее смещать акцент с экспорта сырья на расширение поставок готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, в составе которой эти металлы уже используются.

Речь идет о гражданском авиастроении — от легких самолетов до среднемагистральных и специальных машин, — о речном и морском судостроении, автомобилестроении, микроэлектронике, а также станкостроении для промышленности и металлургии. Во всех этих сегментах МПГ являются важным технологическим компонентом, — пояснил эксперт.

Экспорт самих платиноидов, напротив, целесообразно жестче регулировать и контролировать, параллельно создавая стимулы для переработки этого сырья внутри страны, уверен он. Это позволяет не только снизить зависимость от внешних рынков, но и укрепить позиции отечественной промышленности за счет выпуска конкурентоспособной конечной продукции.

платина
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Заместитель руководителя федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев в беседе с «Известиями» подтвердил, что ключевым потребителем платины и металлов платиновой группы сегодня остается автомобильная промышленность.

— Россия традиционно является одним из крупных производителей металлов платиновой группы, — напомнил эксперт. — Несмотря на то что конкретные объемы добычи и производства не раскрываются, значительная часть платиноидов экспортируется.

Горячая поддержка: металлургам готовят смягчение налоговой нагрузки
В чем причина и насколько могут снизиться поступления в бюджет

Это, по его словам, связано как с высоким качеством российской продукции, так и с тем, что внутренний рынок не потребляет весь объем производства. При этом на мировом рынке металлов платиновой группы российские поставщики пользуются устойчивым спросом, и их продукция традиционно занимает заметное место в международной торговле.

Цена на металлы платиновой группы формируется под влиянием нескольких основных факторов, добавил Дмитрий Замышляев. В первую очередь это спрос и предложение на рынке, а также состояние ключевых отраслей промышленности, где эти металлы используются.

шахта
Фото: РИА Новости/Антон Вергун

На стоимость также влияет ситуация у крупных производителей: закрытие или запуск шахт, снижение или рост мощностей, добавил собеседник «Известий». Например, временная остановка добычи в странах Южной Африки приводила к изменениям мировых цен из-за сокращения предложения.

При этом Россия занимает лидирующие позиции в добыче и производстве МПГ, поскольку внутри страны выстроена полная цепочка — от добычи сырья до выпуска промышленной продукции, заключил специалист.

«Известия» направили запрос в Роснедра, но на момент публикации ответ получен не был.

