Правила изменились: как не лишиться единого пособия из-за алиментов

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Правила изменились: как не лишиться единого пособия из-за алиментов

Сумма алиментов изменится в случае отсутствия судебного решения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С 1 марта в России вступают в силу новые правила расчета алиментов при начислении единого пособия для семей с детьми. Теперь решение о назначении выплат будет определяться не на основе МРОТ, а исходя из средней зарплаты по региону за прошлый год. Из‑за этого в столичных регионах «доходы» вырастут кратно, что может автоматически лишить некоторые семьи права на поддержку. О том, как нововведение отразится на гражданах, — в материале «Известий».

В России меняются правила расчета алиментов при начислении единого пособия

С 1 марта 2026 года при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут учитывать исходя из средней заработной платы по региону за предыдущий год по данным Росстата. Ранее при расчетах использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рублей. Этот показатель был единым для всей страны. На одного ребенка полагалось 1/4 от этой суммы, что составляло 6773 рубля.

Теперь расчетный доход семей в столицах вырастет в несколько раз, поскольку уровень оплаты труда в этих регионах значительно выше среднего по стране. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга это нововведение станет критическим. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

алименты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если ранее прибавка к доходу в 6–7 тыс. рублей позволяла матери-одиночке с зарплатой в 40–50 тыс. рублей вписываться в критерии нуждаемости, то теперь расчетный доход в 40 тысяч рублей (для Москвы) мгновенно поднимет общую сумму семейного бюджета до 80–90 тыс. Это автоматически лишает семью права на единое пособие, так как среднедушевой доход превысит региональный прожиточный минимум, — сообщил он.

Юристы отмечают, что Социальный фонд не будет запрашивать подтверждение фактического перечисления этих денег. Если нет решения суда, то предполагается, что второй родитель платит именно четверть от средней зарплаты по региону, даже если по факту он безработный или перечисляет минимальные суммы по устной договоренности.

Минимальный доход для пособия вырос: что важно знать родителям в 2026 году

Как поменяется система получения пособий с 1 марта

Реформа фактически делит всех получателей выплат на две категории: тех, кто решил вопрос через суд, и тех, кто договорился полюбовно. Так, для семей, где алименты выплачиваются по устной договоренности или нотариальному соглашению, ситуация меняется кардинально.

Если отец ребенка перечисляет, к примеру, 10 тыс. рублей, но по официальной статистике четверть от средней зарплаты в регионе составляет 30 тыс., то Соцфонд впишет в доход именно 30 тыс., отмечает Шон Бетрозов.

алименты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Никакие банковские выписки, подтверждающие реальное поступление меньшей суммы, или скриншоты переписки больше не станут аргументом для проверяющих органов, — отметил он.

Юристы также указывают, что подобные нововведения спровоцируют больше обращений в суд для официального назначения алиментов вместо полюбовных решений. Всё это может привести к росту нагрузки на судебную систему и социальные службы. Однако в долгосрочной перспективе это должно повысить уровень осведомленности в правовых вопросах и усилить контроль со стороны государства за исполнением родительских обязанностей по содержанию детей.

Что такое «виртуальные доходы» по алиментам

Если алименты поступали с задержками или не выплачивались несколько месяцев, а мать ребенка не обратилась в суд за их взысканием, Соцфонд начислит семье «виртуальный» доход за каждый пропущенный месяц. Теперь отсутствие иска расценивается как признак того, что семья не испытывает реальной финансовой нужды.

ребенок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, где средние зарплаты выше, автоматическое «доначисление» может формально сделать семью слишком обеспеченной для получения господдержки, даже если на деле она едва сводит концы с концами и живет на уровне прожиточного минимума.

— Нотариальные договоры на минимальные суммы, которые часто использовались для искусственного занижения доходов ради прохождения фильтра нуждаемости, теряют свой юридический вес для Социального фонда — указал Шон Бетрозов.

Прибавить доходу: реальная средняя зарплата в РФ оказалась на треть ниже официальной
Сколько зарабатывает большинство россиян и почему эти цифры не дотягивают до публикуемых значений

Сколько составят суммы по алиментам с 1 марта в Москве и Санкт-Петербурге

Эксперты считают, что при новом подходе единый федеральный стандарт фактически будет упразднен, а размер вмененного дохода будет зависеть от экономического уровня конкретного субъекта РФ. Теперь выплаты на одного ребенка по московским меркам предполагают сумму в 43 437 тыс. рублей.

Соответственно, при отсутствии судебного решения Социальный фонд будет применять доли, закрепленные в Семейном кодексе, — четверть дохода на одного ребенка, треть на двоих и половину на троих и более детей. В результате расчетные показатели распределятся по нескольким уровням в зависимости от региона.

кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

— Предполагается, что система соцподдержки граждан будет более целевой, так как ситуаций искусственного занижения доходов будет меньше. В то же время возрастает риск оставить без соцподдержки семьи, где договоренности достигнуты в частном порядке или через нотариуса, — отметила в разговоре с «Известиями» начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Если средняя зарплата по Москве составила по итогам 2025 года 173 748 рублей, то алименты на одного, двух и трех и более детей будут соответственно равняться 43 437 рублей, 57 337 рублей и 86 874 рубля. В Московской области средний показатель дохода составляет 119 732 рубля. Соответственно, алименты для МО будут такими: 29 933 рубля на одного ребенка, 39 512 рублей на двух детей и 59 866 рублей на троих и более детей.

Если говорить о Санкт-Петербурге, где за прошлый год средняя зарплата составила 122 179 рублей, то выплаты по алиментам должны быть 30 545 рублей, 40 319 рублей и 61 089 рублей на одного, двух и троих и далее детей.

Какие меры введены против должников по алиментам

В России за неуплату алиментов предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Эти меры применяются последовательно: от начисления пени за просрочку до лишения свободы, при этом ни одна из санкций не освобождает от обязательного погашения долга.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гражданско-правовая ответственность наступает уже при однодневной просрочке. По решению суда должник выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. В 2025 году Федеральная служба судебных приставов взыскала с должников 100 млрд рублей.

Кроме того, в России действует открытый реестр должников по алиментам, в котором можно проверить наличие задолженности.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир