Правила изменились: как не лишиться единого пособия из-за алиментов

С 1 марта в России вступают в силу новые правила расчета алиментов при начислении единого пособия для семей с детьми. Теперь решение о назначении выплат будет определяться не на основе МРОТ, а исходя из средней зарплаты по региону за прошлый год. Из‑за этого в столичных регионах «доходы» вырастут кратно, что может автоматически лишить некоторые семьи права на поддержку. О том, как нововведение отразится на гражданах, — в материале «Известий».

В России меняются правила расчета алиментов при начислении единого пособия

С 1 марта 2026 года при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут учитывать исходя из средней заработной платы по региону за предыдущий год по данным Росстата . Ранее при расчетах использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рублей. Этот показатель был единым для всей страны. На одного ребенка полагалось 1/4 от этой суммы, что составляло 6773 рубля.

Теперь расчетный доход семей в столицах вырастет в несколько раз, поскольку уровень оплаты труда в этих регионах значительно выше среднего по стране. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга это нововведение станет критическим. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если ранее прибавка к доходу в 6–7 тыс. рублей позволяла матери-одиночке с зарплатой в 40–50 тыс. рублей вписываться в критерии нуждаемости, то теперь расчетный доход в 40 тысяч рублей (для Москвы) мгновенно поднимет общую сумму семейного бюджета до 80–90 тыс. Это автоматически лишает семью права на единое пособие, так как среднедушевой доход превысит региональный прожиточный минимум, — сообщил он.

Юристы отмечают, что Социальный фонд не будет запрашивать подтверждение фактического перечисления этих денег. Если нет решения суда, то предполагается, что второй родитель платит именно четверть от средней зарплаты по региону, даже если по факту он безработный или перечисляет минимальные суммы по устной договоренности.

Как поменяется система получения пособий с 1 марта

Реформа фактически делит всех получателей выплат на две категории: тех, кто решил вопрос через суд, и тех, кто договорился полюбовно. Так, для семей, где алименты выплачиваются по устной договоренности или нотариальному соглашению, ситуация меняется кардинально.

Если отец ребенка перечисляет, к примеру, 10 тыс. рублей, но по официальной статистике четверть от средней зарплаты в регионе составляет 30 тыс., то Соцфонд впишет в доход именно 30 тыс., отмечает Шон Бетрозов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Никакие банковские выписки, подтверждающие реальное поступление меньшей суммы, или скриншоты переписки больше не станут аргументом для проверяющих органов, — отметил он.

Юристы также указывают, что подобные нововведения спровоцируют больше обращений в суд для официального назначения алиментов вместо полюбовных решений. Всё это может привести к росту нагрузки на судебную систему и социальные службы. Однако в долгосрочной перспективе это должно повысить уровень осведомленности в правовых вопросах и усилить контроль со стороны государства за исполнением родительских обязанностей по содержанию детей.

Что такое «виртуальные доходы» по алиментам

Если алименты поступали с задержками или не выплачивались несколько месяцев, а мать ребенка не обратилась в суд за их взысканием, Соцфонд начислит семье «виртуальный» доход за каждый пропущенный месяц. Теперь отсутствие иска расценивается как признак того, что семья не испытывает реальной финансовой нужды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, где средние зарплаты выше, автоматическое «доначисление» может формально сделать семью слишком обеспеченной для получения господдержки, даже если на деле она едва сводит концы с концами и живет на уровне прожиточного минимума.

— Нотариальные договоры на минимальные суммы, которые часто использовались для искусственного занижения доходов ради прохождения фильтра нуждаемости, теряют свой юридический вес для Социального фонда — указал Шон Бетрозов.

Сколько составят суммы по алиментам с 1 марта в Москве и Санкт-Петербурге

Эксперты считают, что при новом подходе единый федеральный стандарт фактически будет упразднен, а размер вмененного дохода будет зависеть от экономического уровня конкретного субъекта РФ. Теперь выплаты на одного ребенка по московским меркам предполагают сумму в 43 437 тыс. рублей.

Соответственно, при отсутствии судебного решения Социальный фонд будет применять доли, закрепленные в Семейном кодексе, — четверть дохода на одного ребенка, треть на двоих и половину на троих и более детей. В результате расчетные показатели распределятся по нескольким уровням в зависимости от региона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

— Предполагается, что система соцподдержки граждан будет более целевой, так как ситуаций искусственного занижения доходов будет меньше. В то же время возрастает риск оставить без соцподдержки семьи, где договоренности достигнуты в частном порядке или через нотариуса, — отметила в разговоре с «Известиями» начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Если средняя зарплата по Москве составила по итогам 2025 года 173 748 рублей, то алименты на одного, двух и трех и более детей будут соответственно равняться 43 437 рублей, 57 337 рублей и 86 874 рубля. В Московской области средний показатель дохода составляет 119 732 рубля. Соответственно, алименты для МО будут такими: 29 933 рубля на одного ребенка, 39 512 рублей на двух детей и 59 866 рублей на троих и более детей.

Если говорить о Санкт-Петербурге, где за прошлый год средняя зарплата составила 122 179 рублей, то выплаты по алиментам должны быть 30 545 рублей, 40 319 рублей и 61 089 рублей на одного, двух и троих и далее детей.

Какие меры введены против должников по алиментам

В России за неуплату алиментов предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Эти меры применяются последовательно: от начисления пени за просрочку до лишения свободы, при этом ни одна из санкций не освобождает от обязательного погашения долга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гражданско-правовая ответственность наступает уже при однодневной просрочке. По решению суда должник выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. В 2025 году Федеральная служба судебных приставов взыскала с должников 100 млрд рублей.

Кроме того, в России действует открытый реестр должников по алиментам, в котором можно проверить наличие задолженности.