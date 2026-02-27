Невиноватый я: Миркурбанов превратил юбилей Герасимова в судебное дело

В день 75‑летия художественного руководителя Театра сатиры Евгения Герасимова состоялась необычная премьера. Актер и режиссер Игорь Миркурбанов предложил юбиляру сыграть в пьесе австрийского драматурга, где общественная любовь оборачивается травлей быстрее, чем гаснут софиты. В постановке соединились детектив, комедия и элементы государственного протокола. Однако главный вопрос вечера оказался не «кто убийца», а выдержит ли интрига спектакля заданный юбилейный темп. «Известия» побывали на премьерном показе.

Антифашистская комедия с судебным привкусом

Несмотря на то что пьесы австрийского драматурга Фрица Хохвельдера, убежденного антифашиста, переводили на русский язык еще в советское время, его имя по-прежнему почти незнакомо российской театральной публике.

В Театр сатиры «Невиновного» принес актер и режиссер Игорь Миркурбанов к 75-летнему юбилею художественного руководителя Евгения Герасимова. Тем более что по сюжету герои пьесы тоже празднуют важную дату. Почему бы не соединить все события в один вечер?

В нынешней постановке Миркурбанов выступает сразу в нескольких качествах: режиссер, автор сценической версии и музыкального оформления, хореограф, исполнитель роли окружного судьи Штарка. Правда, премьерный показ сыграл Игорь Лагутин — сам режиссер в это время был задействован в спектакле Театра наций.

Важно отметить, что Игорь Миркурбанов демонстрирует почти маниакальную режиссерскую продуктивность. В «Ленкоме Марка Захарова» вышли «ГоГоЛьИЛиАДА» и «Ненаглядная сторона». А совсем недавно в пространстве «Внутри» состоялась премьера исповедального спектакля «Гуттаперчевый человек и Nutcracker».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Прологом к спектаклю стали правительственные поздравления и зрительское чествование Евгения Герасимова. На сцену вышел актер Андрей Анкудинов, под аплодисменты пригласил виновника торжества, отметил, что с утра почтовый ящик Театра сатиры ломился от телеграмм, после чего зачитал поздравления от президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Пришли поздравить юбиляра лично заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко и директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

— Дорогой, любимый Евгений Владимирович, единственное, что я могла принести сегодня, — это свое сердце. Правда, оно было вами разбито. Я склеивала его, как могла, латала цветами. Я, безусловно, желаю вам благополучия, долголетия, всех благ. Вы меня вернули в Театр сатиры. И сделали это удивительным способом, напомнив всем нам, что сатира — это осмеяние людских недостатков, а не смех над человеком, — произнесла Мария Захарова со сцены.

Завершил этот затянувшийся пролог сам юбиляр, призвав зрителей быть благосклонными к последующему действу.

Скелет в шкафу и потеря совести

На сцене — схематично созданное богатое убранство гостиной: деревянный стол, за которым завтракает семейство Эрдманов, в левом углу — камин с медвежьей шкурой у хозяйского кресла, платяной шкаф, за которым угадываются трубы органа. В глубине — подобие амфитеатра. По задумке Миркурбанова все действующие лица постоянно находятся на сцене: они сидят на стульях и спускаются с возвышения по требованию текста. Этот прием подчеркивает публичность происходящего и придает действию сходство с судебным процессом, где есть обвиняемый, судья и коллегия присяжных.

— Пьеса «Невиновный» — о массовой потере совести. Эта тема характерна для антифашистской литературы послевоенного времени. Но вместе с тем, когда режиссер Игорь Миркурбанов начал разбирать этот материал, проявилась и другая тема — внутренней борьбы главного героя, — рассказал «Известиям» Антон Буглак, исполнивший роль будущего зятя Кристиана Эрдмана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По сюжету в саду влиятельного и безупречно уважаемого промышленника Кристиана (Евгений Герасимов) внезапно начинают прокладывать канализацию. Рабочие находят человеческий скелет с проломленным черепом. По городку тут же расползаются слухи, местные правоохранители возбуждают дело, а железная репутация хозяина рассеивается на глазах как утренний туман. Верная жена Шарлотта (Юлия Пивень / Марина Ильина) сокрушается, что 30 лет живет с убийцей. К обвинениям присоединяются дочь Кристина (Янина Студилина), лучший друг Юлиус (Михаил Хомяков / Андрей Зенин) и сосед Петтеринг (Юрий Васильев / Юрий Воробьев).

Комедия поражений

Важным элементом спектакля стал круглый экран, который превращался то в полную луну, то в хрустальную люстру, то в окно в потусторонний мир. Зритель периодически видел на нем таинственную фигуру человека с лопатой, чумного доктора в окружении пожухших роз и разноцветные кустарники.

Хореографическую идею Игоря Миркурбанова на сцене реализовал Дмитрий Гостев — молодой актер и танцор. Он играет тенора Лучиано, который 35 лет назад повздорил с главным героем из‑за женщины. У персонажа нет слов: его роль сводится к нескольким эффектным танцевальным движениям под музыку из «Призрака оперы». Почти весь спектакль Гостев проводит внутри необычной конструкции — шкафа‑органа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Спектакль заявлен как комедия положений с детективным оттенком, и зал действительно реагирует на отдельные реплики. Однако полностью погрузиться в предлагаемую историю не удается. Несмотря на небольшой хронометраж — всего полтора часа — действие не успевает увлечь зрителя. Постановка словно соткана грубыми стежками из отдельных лоскутов, и соединять историю зрителю приходится уже в собственной голове.

«Невиновный» в Театре сатиры — быстрый, шумный, визуально изобретательный спектакль, в котором форма временами опережает содержание. Хохвельдер писал о том, как легко разрушить репутацию человека. Миркурбанов показывает, как легко разрушить интригу, если слишком торопиться.