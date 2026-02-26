«Фигаро» там: герой Бомарше в Кремлевском дворце и «Малыш» в кино

Кино

«Малыш», 16+

Фото: БИБИДЖИ Кадр из фильма «Малыш»

Режиссер: Андрей Симонов. В ролях: Глеб Калюжный, Никита Манец, Полина Агуреева, Сергей Уманов, Иван Алексеев, Михаил Сиворин, Даниил Чуп, Олег Васильков, Данил Никитин.

В основу сюжета легла история реального военнослужащего Павла Чертока — одного из самых молодых ополченцев ДНР, который в 18 лет ушел на фронт и получил позывной Малыш. Главный герой картины — начинающий рэпер, грезящий о славе и звездном статусе. Но обстоятельства вынуждают парня отправиться на фронт добровольцем. Малыш должен спасти мать, которая застряла в осажденном Мариуполе. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, который после съемок в фильме отправился на военную службу.

С 26 февраля в прокате

«Человек, который смеется», 16+

Фото: Инфинити контент Кадр из фильма «Человек, который смеется»

Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович, Антон Ескин, Андрей Цыганов.

Популярный актер Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е годы. Гонорар ему предлагают в разы больше привычного. Сыграть нужно хладнокровного киллера, и эта задача становится для него почти невыполнимой. Травма на съемочной площадке приводит к странному побочному эффекту — теперь Дмитрий постоянно смеется.

С 26 февраля в прокате

«Цинга», 18+

Фото: Свердловская киностудия Кадр из фильма «Цинга»

Режиссер: Владимир Головнев. В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Георгий Бессонов, Тамара Куйбина, Герасим Васильев.

Триллер «Цинга» с Никитой Ефремовым стал триумфатором IV Открытого кинофестиваля авторского кино «Зимний». Он получил главную награду, а кроме того, призы за лучший сценарий и лучшую мужскую роль. В центре сюжета молодой послушник Федор, который погружается в загадочный мир ямальских оленеводов. Ему предстоит пройти путь испытаний и грехопадений, чтобы понять Север и обрести себя.

С 26 февраля в прокате

«Драники», 6+

Фото: Биг Скрин Продакшн Кадр из фильма «Драники»

Режиссер: Максим Максимов. В ролях: Мирон Лебедев, Ева Смирнова, Валентина Мазунина, Борис Дергачев, Ингрид Олеринская, Андрей Пынзару, Ирина Кобзева.

Рецепт кулинарной комедии «Драники» — семейные проблемы, детская находчивость и старенький УАЗ. Подросток Макс узнает, что отец потерял работу и остался без денег, и решает ему помочь. Единомышленников парень находит в деревне, куда приехал на каникулы. Вместе с друзьями он переоборудует фургон деда в фудтрак и начнет зарабатывать на драниках.

С 26 февраля в прокате

«ЖКХ: Как сберечь свои деньги?», 18+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сэкономить на ЖКХ с помощью народных способов и сократить сумму в платежке, следуя советам профессионалов? Что делать, если соседи живут за ваш счет? Каким образом компенсировать расходы, если вы делаете за дворников и сантехников их работу? Почему соседи ополчились против актрисы Светланы Ходченковой и как балерина Анастасия Волочкова выиграла суд у управляющей компании? Об этом расскажет новое документальное расследование РЕН ТВ «ЖКХ: Как сберечь свои деньги?».

28 февраля, 16:55, РЕН ТВ

Театр

«Ромео и Джульетта», 16+

Фото: пресс-служба Театра Вахтангова

Режиссер: Олег Долин. В ролях: Григорий Здоров, Полина Рафеева, Василий Серегин, Олег Лопухов, Мария Шастина, Юрий Красков, Владимир Симонов – младший, Александр Колясников, Даниил Бледный.

Премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», которая впервые была поставлена на Вахтанговской сцене в 1956 году. Главные роли тогда исполняли Юрий Любимов и Людмила Целиковская. Спустя 70 лет режиссер Олег Долин вновь обращается к бессмертной трагедии.

28 февраля и 1 марта, 19:00, Театр Вахтангова

«Капитанская дочка», 12+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Олег Савостюк, Александра Лукьянова, Дмитрий Карташов, Антон Соколов, Юрий Колганов, Сергей Вершинин, Александр Фролов.

Спектакль-расследование по одноименной повести Пушкина. На сцене — следственный эксперимент, в ходе которого герои возвращаются мыслями и чувствами к уже произошедшим событиям. Это трагическая, но поэтическая история любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой, оказавшихся в эпицентре неуправляемой стихии мятежа.

4 марта, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена

«Вишневый сад», 12+

Фото: пресс-служба театра «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Людмила Погорелова, Александра Плетнева, Василиса Кашуба, Марианна Канивец, Вильдан Фасхутдинов, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Петр Ступин.

Открытая репетиция нового спектакля «Вишневый сад» по пьесе Чехова — редкая возможность для зрителей проникнуться внутренней атмосферой театра и подсмотреть, как рождается постановка. Несмотря на присутствие публики, мероприятие пройдет в обычном рабочем формате. Премьерные показы состоятся 20, 21, 22 и 29 марта. Спектакль приурочен к десятилетию обновленного Московского драматического театра «Модерн» под руководством Юрия Грымова.

1 марта, 13:00, театр «Модерн»

«Маугли», 0+

Фото: Юлия Усольцева

Хореографы: Наталия Касаткина, Владимир Василев. В ролях: Юрий Выборнов, Сергей Кузьмин, Галина Гармаш, Николь Каррара.

Это единственный в России балет, поставленный по мотивам произведений Редьярда Киплинга. В основе хореографии — уникальные наблюдения постановщиков за повадками и пластикой животных, переосмысленные в танце под музыку Алекса Прайера (праправнука Константина Станиславского).

1 марта, 12:00, 17:00, Театр на Цветном

«Фигаро», 12+

Фото: Государственный Кремлевский дворец

Хореограф: Андрей Петров. В ролях: Екатерина Первушина, Михаил Евгенов, Алина Каичева, Никита Высоцкий, Даниил Росланов, Виктория Зейферт.

Спектакль-праздник в исполнении артистов театра «Кремлевский балет». В основе либретто две книги из трилогии Бомарше — «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Музыка Россини и Моцарта звучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под руководством маэстро Сергея Кондрашева.

27 февраля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Отражения. Королевы вариаций», 12+

Фото: Карина Житкова

Хореографы: Юрий Посохов, Максим Севагин. В ролях: Камилла Исмагилова, Анастасия Лименько, Юлия Балашова, Артур Мкртчян, Анфиса Ощепкова, Герман Борсай, Иван Матвеев.

Неоклассический балет одного из самых известных хореографов XXI века Юрия Посохова «Отражения» был поставлен в 2005 году для труппы Сан-Франциско на романтическую музыку Феликса Мендельсона. «Королевы вариаций» — новый балет Максима Севагина. В центре действия — четыре балерины из разных периодов в истории танца: романтизма, классического балета эпохи Петипа, времени Баланчина и его эстетики бессюжетной неоклассики и современного балета XXI века.

3, 4 марта, 19:00, МАМТ

Музеи

«Современник». Вместе со страной», 0+

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

К 70-летию «Современника» приурочена новая выставка в Музее современной истории России. Она исследует феномен создания и развития легендарного московского театра, основанного выпускниками Школы-студии МХАТ, когда Студия молодых актеров представила первый спектакль — постановку пьесы Виктора Розова «Вечно живые». На ее основе позднее был снят фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».

С 28 февраля до 14 июня, Музей современной истории России

«Доблесть российского флота», 0+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Центральным персонажем новой выставки стал адмирал Сергей Горшков — организатор отечественного ракетно‑ядерного флота, дважды Герой Советского Союза. Экспозиция включает свыше 50 подлинных раритетов, посвященных истории Военно‑морского флота России. Среди экспонатов — копия «Книги Устава морского» 1724 года и чучело крокодила, подаренное адмиралу лично Фиделем Кастро.

До 11 марта, Музей Победы

«Космизм. Проект преображения», 0+

Фото: Ирина Шаврина

Выставка объединяет современных художников с великими мечтателями прошлого — Федоровым, Циолковским, Вернадским и Чижевским. В экспозиции представлены красная космическая плазма Даниила Архипенко и сакральный кубизм Юлии Назаровой, зеркальные мозаики Юлии Якушиной и цифровые исследования Ольги Тобрелутс. В центре экспозиции — главный вопрос, который выставка оставляет открытым: готовы ли мы взять на себя ответственность за Вселенную как за свой дом?

26 февраля — 8 марта, галерея ARTinvestment.RU «21-й век»

Музей-квартира Георгия Гурьянова, 6+

Фото: пресс-служба музея

27 февраля одному из главных представителей российской арт-сцены Георгию Гурьянову исполнилось бы 65 лет. В день рождения художника, музыканта и главного денди Петербурга открывается музей-квартира в доме, в котором он жил, по адресу: Санкт-Петербург, Литейный, 38/ Некрасова, 1. Посетителям будут представлены четыре экспозиционные зоны-комнаты, которые расскажут о детстве и юношестве Гурьянова, этапах его жизни, связанных с группой «Кино» и Новой академией изящных искусств.

С 27 февраля, Музей-квартира Георгия Гурьянова

«Августейшие. Куклы», 0+



Проект посвящен образу детства во второй половине XIX — начале ХХ века и показывает, как именно в это время кукла из игрушки превратилась в настоящее произведение искусства. В экспозиции — редкие предметы с более чем столетней историей. В залах воссоздана атмосфера детской комнаты той эпохи: игрушки, которые не только радовали, но и готовили девочек к будущей взрослой жизни. Среди них — миниатюрная плита с набором кастрюль, швейная машинка, кукольные сервизы.



До 9 марта, ГМИИ им. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Концерты

Филипп Киркоров, 12+

Фото: пресс-служба Филиппа Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров представит поклонникам новое шоу. В программе премьеры песен, а также знакомые хиты «Единственная моя», «Жестокая любовь», «Я эту жизнь тебе отдам» и другие. Артист обещает вечер, наполненный теплыми воспоминаниями.

27, 28 февраля и 1 марта, 19:00, Live Arena

Гала-шоу Самвела Айрапетяна «Открытие весны», 6+

Фото: Московский международный Дом музыки

Впервые в Москве — масштабное шоу скрипача-виртуоза Самвела Айрапетяна с оркестром «Русская филармония». Яркий, наполненный экспрессией концерт из лучших классических композиций Паганини, Баха, Рахманинова в современных обработках. Также в программе рок-хиты Scorpions, Queen, саундтреки к фильмам «Гладиатор», «Ромео и Джульетта».

1 марта, 19:00, Московский международный Дом музыки

«МГАСО, Иван Никифорчин, Гайк Казазян», 12+

Фото: meloman.ru/

В программе произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Рихарда Штрауса. Слушателей ждет встреча с двумя Дон Жуанами, соблазнительной принцессой Саломеей и целой вереницей романтических героев миниатюр Фрица Крейслера.

27 февраля, 19:00, «Филармония-2»