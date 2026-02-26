РФ видит рост интереса Белоруссии и Казахстана к беспилотным грузовым перевозкам
Россия видит интерес у Белоруссии и Казахстана к трансграничным беспилотным грузовым перевозкам. Возможно, не в этом году, но они начнутся. Об этом 26 февраля заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, отвечая на вопрос «Известий».
По его словам, в дальнейшим планируется реализация беспилотных грузовиков, которые в текущий момент идут из Москвы до Санкт-Петербурга. Никитин добавил, что грузовики могут пустить по трассе M-12.
«Безусловно, есть огромный интерес у наших коллег из Белоруссии, из Казахстана к трансграничным беспилотным грузовым перевозкам. Наверно, не в этом году, хотя не знаю, то есть как будем работать», — сказал министр.
Как подчеркнул Никитин, в настоящее время также ведется работа над проектами развития Москвы, в рамках которых электропоезда «Ласточки» смогут ездить до Смоленска, а оттуда пассажиры с одной или двумя пересадками уже смогут доехать до Белоруссии.
В этот же день российский лидер Владимир Путин заявил, что Высший государственный совет Союзного государства в ближайшее время примет решение о воссоздании прямого железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии. По словам президента РФ, транспортно-логистическая сеть, связывающая две страны, расширяется. Кроме того, совершенствуется единая межгосударственная система пассажирских и грузовых перевозок.
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