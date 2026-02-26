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Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Высший государственный совет Союзного государства в ближайшее время примет решение о воссоздании прямого железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии. Об этом 26 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента РФ, транспортно-логистическая сеть, связывающая Россию и Белоруссию, расширяется. Кроме того, совершенствуется единая межгосударственная система пассажирских и грузовых перевозок.

«Модернизируется автомобильная и железнодорожная инфраструктура. В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии», — сказал он.

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Путин в тот же день назвал взаимовыгодным процесс углубления интеграции между Россией и Белоруссией. Он уточнил, что правительствам двух стран удалось благодаря слаженным усилиям добиться значительных успехов в развитии Союзного государства. По словам российского президента, Москвой и Минском созданы благоприятные условия для проведения эффективной макроэкономической политики.

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