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Мирошник рассказал о пытках морозом российских солдат в плену ВСУ

Мирошник: российских военных в плену ВСУ подвергают издевательствам
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Украинские боевики на морозе обливали российских военнопленных водой, заставляли обнаженными ползти по снегу, говорится во втором докладе за 26 февраля «Секретные тюрьмы» посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий Артем Самойлов. Он попал в украинский плен зимой 2024 года в районе села Терны и рассказал о пытках, которым подвергся вместе с сослуживцами.

«Нас вывели из подвала и начали избивать. Говорят: «Что-то вы сухие слишком. Раздевайтесь». Принесли бак воды холодной, ледяной. Нас облили водой. Уронили, заставили ползать метров по 100 по снегу. Ползали, ползали, потом меня на колени поставили и в голову ствол направили. Он говорит: «Я тебя завалю». Я говорю: «Стреляй», — привели слова Самойлова «РИА Новости»

По словам бойца, от расправы его спасло лишь упоминание о матери и сестре, после издевательств его просто бросили обратно в подвал.

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Ранее в этот же день Мирошник сообщил о преступлениях в отношении военных РФ в тайных тюрьмах ВСУ. Дипломат отметил, что киевские власти создали сеть секретных тюрем для попавших в плен ВСУ российских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

До этого, 12 февраля, посол отмечал, что российские военнослужащие проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ — зинданах, подвалах, бетонных коробках. Он отметил, что, используя психологическое давление и издевательства, украинские боевики пытаются получить у бойцов военную информацию.

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