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Мирошник сообщил о преступлениях в отношении военных РФ в тайных тюрьмах ВСУ

Мирошник: преступления против военнопленных РФ совершаются в тайных тюрьмах ВСУ
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Наибольшее количество преступлений в отношении российских военнопленных совершается в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что киевские власти создали сеть секретных тюрем для попавших в плен ВСУ российских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

«В соответствии с многочисленными достоверными свидетельствами, именно там, в атмосфере беспредела и безнаказанности, совершается наибольшее число преступлений против военнопленных», — цитирует второй доклад Мирошника «Секретные тюрьмы» «РИА Новости».

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До этого, 12 февраля, Мирошник отмечал, что российские военнослужащие проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ — зинданах, подвалах, бетонных коробках. Он отметил, что, используя психологическое давление и издевательства, украинские боевики пытаются достать у бойцов военную информацию.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 7 февраля сообщила, что российские военнослужащие, находясь в плену ВСУ, погибли или были замучены. По ее словам, это противоречит международному праву и человеческим нравственным нормам.

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