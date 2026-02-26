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Захарова назвала прекращение Киевом транзита через «Дружбу» угрозой безопасности ЕС

Захарова: перекрытие Киевом транзита по «Дружбе» угрожает энергобезопасности ЕС
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Фото: TASS/EPA/PATRICK PLEUL
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Перекрытие транзита нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины представляет угрозу энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, эти действия угрожают энергетической безопасности этих стран, европейского континента в целом.

«Эта акция киевского режима вызвала справедливое возмущение венгерских и словацких властей. Они расценили подобные действия киевского режима как прямое посягательство на их суверенитет. И на этом фоне отсутствие должной реакции со стороны европейских институтов, которые вроде как стоят на страже интересов своих стран-членов, и отсутствие какой-либо реакции на украинские удары по нефтепроводу «Дружба», — отметила она.

Захарова также выразила удивление бездействием Брюсселя, отметив, что Европейский союз (ЕС), не реагируя на перекрытие поставок нефти, демонстрирует пренебрежение проблемами стран — членов союза с «неправильным» курсом. Она подчеркнула, что подобные действия создают риски для стабильного энергоснабжения европейских стран и подчеркивают необходимость реагирования на кризисные ситуации на энергетическом рынке.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне назвал действия Киева с нефтепроводом «Дружба» саботажем. По его словам, в Москве видят как последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои интересы.

В этот же день Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба». Уточнялось, что в состав группы должны входить эксперты из Венгрии и Словакии.

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