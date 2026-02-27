Извоз и ныне там: «таксисты» из 90-х обманывали бойцов СВО в аэропорту

В деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево появились фигуранты из влиятельной криминальной семьи. Считается, что Игорь Бардин (Барсик-старший) в 90-х и нулевых наводил ужас на предпринимателей севера Подмосковья. Также в противоправную деятельность был вовлечен и сын Бардина Владимир. Отец — предполагаемый лидер Лобненской организованной преступной группировки — скрывается от правосудия, а Барсик-младший арестован по делу о преступлениях в отношении пассажиров аэропорта Шереметьево, в том числе участников СВО. Подробности — в материале «Известий».

Охота в аэропорту

Как сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах, следствие считает Владимира Бардина одним из организаторов хищений на территории аэропорта Шереметьево. Сын, предположительно, действовал по наводке отца, использовал его знакомства и связи в правоохранительных органах и преступной среде. Группировка появилась в феврале 2022 года и вела преступную деятельность в первую очередь в отношении военнослужащих, находящихся в отпуске по ранению или иным причинам.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Особую опасность группировке придает участие в ней сотрудников транспортной полиции, которые не только позволяли преступникам беспрепятственно «работать» на территории, но и препятствовали расследованию эпизодов хищения.

По данным источника «Известий», Барсик-младший находится в СИЗО, также по делу проходит его отец, скрывающийся от следствия. Число обвиняемых по делу о вымогательствах и мошенничестве в отношении участников СВО в аэропорту Шереметьево выросло до 40 человек. Совокупный ущерб по 17 эпизодам составляет около 4 млн рублей.

Схема с такси

Помимо Барсиков, руководителями группировки следствие считает Алексея Кабочкина по прозвищу Рязанец и Александра Вакуленко по кличке Фунтик.

— Зазывали на выходе военнослужащих, как правило, иногородних и, обещая комфортный трансфер за приемлемую цену, передавали таксистам, — рассказал источник, близкий к следствию. — По пути выяснялось, что озвученный ценник был за один километр пути, либо под другим предлогом итоговая стоимость кратно увеличилась. Если человек не желал платить, на помощь таксисту приходили «спортики» — после угроз расправы сообщники получали десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Путь наверх

57-летний Владимир Бардин родом из подмосковной Лобни. Там же началась противоправная деятельность связанной с ним криминальной структуры.

По данным милицейских учетов 1990-х, Барсик уже тогда числился участником, а позднее и лидером ОПГ, занимавшейся вымогательством, рэкетом, «крышеванием» автобизнеса и, по данным источника «Известий», рейдерскими захватами.

Лобненская ОПГ всегда отличалась дерзостью. В криминальной хронике Московского региона особое место занимает эпизод середины 90-х, когда бригада «катуарских» (из микрорайона Катуар, входившего в сферу влияния группировки) вступила в перестрелку с представителями закона.

По данным оперативных архивов, на Дмитровском шоссе бандиты из группировки Барсика расстреляли пост ГИБДД. Этот эпизод до сих пор вспоминают ветераны уголовного розыска как пример крайней степени ожесточения в криминальных войнах за передел сфер влияния на севере Подмосковья.

Фото: фотохроника ТАСС/Валерий Христофоров

— Эта группировка характеризовалась как наиболее дерзкая и вооруженная, в рядах «лобненских» были выходцы из спорта и участники боевых действий, — рассказал бывший оперативник, эксперт по оргпреступности Валентин Становов. — Они в своей деятельности имели конфликты с пушкинской группировкой.

Известно, что лобненские бандиты также враждовали с членами «крутовской» ОПГ (Химки) и другими криминальными структурами на смежных территориях Подмосковья.

Хозяин городской торговли

В середине 2000-х, когда волна бандитских войн пошла на спад, Барсик проявил чудеса социальной адаптации. Формально он начал заниматься благим дело — возглавил «Некоммерческую организацию Лобненский фонд развития спорта» с официальным доходом в 360 тыс. рублей в год. Однако это была лишь ширма для основного бизнеса.

По данным ЕГРЮЛ и Федеральной налоговой службы, Игорь Бардин в разное время являлся соучредителем и руководителем более двух десятков коммерческих структур. Его бизнес-интересы охватывают практически всю инфраструктуру Лобни и окрестностей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Анализ финансовых потоков (по данным за 2019–2021 годы) показывает колоссальные обороты. Только по официальным данным через подконтрольные фирмы проходили десятки миллионов рублей. Основные активы, связанные с Бардиным, по данным ФНС, сосредоточены в компаниях «Олимп» (чистая прибыль в 2024 году — 10 млн рублей , «Олимп 6» (в 2024 году чистая прибыль — 20 млн рублей, активы оценены в 192 млн), «Березка» (чистая прибыль в 2024 году — 17 млн), «Лобня альянс» (через эти фирмы за 2019–2021 годы официально прошло свыше 20 млн рублей), «Городок» (оборот — 30 млн рублей), «Лобненский торговый комплекс» (чистая прибыль в 2024-м — 4,5 млн), «АПСГ Аэрокор» (чистая прибыль — 3,4 млн рублей) и другие.

Перспективы

Следствие обладает серьезной доказательной базой в отношении участников группировки. В основу обвинения положены показания десяти засекреченных свидетелей. Кроме того, несколько обвиняемых уже признали вину и согласились сотрудничать со следственными органами.