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Захарова подчеркнула актуальность целей СВО после ударов ВСУ по мирным жителям

Захарова: удары ВСУ по Брянской и Курской областям подтверждают актуальность СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в Курской и Брянской областях, включая смертоносные атаки беспилотников (БПЛА), подтверждают актуальность денацификации и демилитаризации Украины, которые являются целями специальной военной операции (СВО). Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все вышеперечисленные факты и многое из того, о чем мы будем говорить еще сегодня, подтверждает актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Захарова отметила, что киевский режим терпит поражение на фронте, из-за чего и вымещает злобу на мирном населении. По ее словам, ВСУ атакуют мирное население Курской и Брянской областях целенаправленно, нанося удары по жилым кварталам и объектам жизнедеятельности.

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Захарова в этот же день рассказала, что убийства мирного населения стали обыденностью для киевского режима. По словам дипломата, такие действия украинской стороны, по сути, являются актом международного терроризма. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что чем хуже дела у украинских боевиков на фронте, тем более массированными становятся удары по мирным жителям.

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