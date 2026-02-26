Захарова назвала убийства мирных жителей обыденным делом для Киева
Для киевского режима убийства гражданских лиц, детей и стариков стали обычным делом. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции, посвященной презентации доклада международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста».
«Я хочу отметить, что на протяжении последних лет собрано немало свидетельств того, что для киевского режима убийство детей, гражданских, женщин, стариков стало абсолютно обыденным, приемлемым делом», — сказала она.
По словам дипломата, такие действия украинской стороны, по сути, являются актом международного терроризма. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что чем хуже дела у украинских боевиков на фронте, тем более массированными становятся удары по мирным жителям.
Захарова также призвала не забывать об этих преступлениях и подчеркнула, что никто не должен уйти от наказания.
Захарова 18 февраля отметила, что Киев целенаправленно совершает теракты в местах, где под удар могут попасть дети. Дипломат также подчеркнула, что РФ неоднократно доказывала стремление к миру, в то время как украинская сторона под разными предлогами отказывается от переговоров.
