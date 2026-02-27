«Предчувствия» не обманули: Глеб Калюжный едет в Мариуполь

На фоне кассовых успехов «Король и Шут. Навсегда», «Красавицы» и «Сказки о царе Салтане» в российский прокат выходят свежие отечественные премьеры. Среди потенциальных хитов — драма «Малыш» с Глебом Калюжным, отправляющемся воевать в Мариуполь, комедия с Евгением Цыгановым «Человек, который смеется», мистический триллер «Цинга» с Никитой Ефремовым, а также документальный хит «Наум. Предчувствия» о Науме Клеймане. Из зарубежных новинок внимание привлекает «Кутюр» с Анджелиной Джоли. «Известия» рекомендуют, на какие сеансы стоит купить билеты в ближайшие выходные.

«Малыш» 16+

Режиссер: Андрей Симонов. В ролях: Глеб Калюжный, Иван Алексеев, Олег Васильков, Сергей Уманов, Никита Манец

Фото: БИБИДЖИ

Военная драма «Малыш» в идеале должна была бы выйти прошлой весной или осенью, тогда время было самым подходящим. Как раз было много публикаций о том, что Глеб Калюжный ушел в армию, но продолжает сниматься в кино, он отпрашивался из части на озвучание и премьеры, всё это широко освещалось. На такой волне интереса самым правильным было бы выпустить рассказ о том, как 18-летний донецкий рэпер решил стать добровольцем, потому что его мать находится в Мариуполе, куда еще не пришла российская армия. Всё это тем более интересно, что Калюжный изначально был не актером, а юным рэпером, когда Андрей Зайцев заметил его, позвал сниматься в «14+» и сделал звездой.

В основе сюжета — реальная биография Павела Чертока, рэпера, который действительно пошел воевать в 2022 году и получил позывной «Малыш». Он участвовал в работе над картиной, то есть можно как минимум утверждать, что мы увидим его версию событий, о которых уже снято довольно много фильмов. Правда, большей частью неигровых. Режиссер фильма Андрей Симонов ранее заявил о себе лентой «20/22». Примечательно, что часть съемок действительно велась в Мариуполе, это заставляет отнестись к проекту серьезно, и, кстати, предварительные кассовые результаты показывают, что он наиболее интересен российскому зрителю среди всех новинок недели. Правда, рейтинг подозрительно низкий для военного кино — всего 16+.

«Человек, который смеётся» 16+

Фото: Инфинити контент

Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Евгений Цыганов, Степан Девонин, Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Анастасия Красовская

В 2018 году зрители увидели «Человека, который удивил всех» — фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, ставший заметным событием года. Особое признание получила игра Евгения Цыганова: эту роль нередко называют эталонной и лучшей в его фильмографии. Картина навсегда останется в истории российского кино, как и другие работы выдающейся супружеской пары режиссеров, среди которых «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым и скандальные «Интимные места».

Безусловно, название фильма Владимира Котта отсылает к известному арт‑хиту и перекликается с сюжетом романа Виктора Гюго. Евгений Цыганов играет актера Дмитрия — звезду суровых боевиков, который получает нелепое ранение на съемках картины о 1990‑х годах. После операции у героя возникает необычный побочный эффект: он не может перестать улыбаться и смеяться, независимо от истинных эмоций. Ситуация осложняется тем, что проект финансирует грозный сибирский бизнесмен (Сергей Гармаш), который ждет от актера образа хладнокровного киллера и не терпит насмешек. Через эту историю Котт размышляет о социальных масках, которые мы вынуждены носить, и о цене, которую за это придется платить, если маска становится частью тебя. Как говорил один из персонажей Алексея Мизгирева, «шутка со смыслом».

«Цинга» 18+

Фото: Свердловская киностудия

Режиссер: Владимир Головнев. В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина

Мистический триллер переносит зрителя в 1991 год на безлюдные просторы Полярного Урала. Пока в столице рушится империя, здесь, в ледяном безмолвии, разворачивается другая драма. Молодой послушник Федор (Никита Ефремов) сопровождает священника в отдаленное стойбище оленеводов с миссией крещения. Но «край земли» встречает чужаков враждебно: здесь правят древние духи тундры, а православие сталкивается с хтоническим миром ненецких легенд.

Никита Ефремов в «Цинге» продолжает исследовать тему столкновения интеллигентного героя с первобытной силой — как в «Библиотекаре». Его персонаж эволюционирует: от смиренного исполнителя воли наставника он превращается в человека, чей разум постепенно разрушается под воздействием северной мистики. Визуальный ряд усиливает впечатление: бескрайние снежные просторы, древние ритуалы и пронизывающий холод переданы с почти осязаемой достоверностью. Фильм позиционируется не просто как хоррор, а как философское осмысление «северности» как особого душевного состояния. При этом цинга выступает двойным символом: с одной стороны — болезнь из‑за нехватки витаминов, с другой — метафора духовного истощения тех, кто пытается навязать свои правила вечной мерзлоте.

«Наум. Предчувствия» 18+

Фото: k24films

Режиссер: Андрей Натоцинский

Фильмов о Науме Клеймане снято преступно мало — последняя крупная работа, «Кино — общественное дело», вышла более 10 лет назад. Причина, вероятно, кроется в том, что Клейман сам отказывался от съемок. При этом для нескольких поколений русской интеллигенции он стал символом культуры, преданности кино и стойкости в борьбе за свое дело, отчасти — олицетворением мученического удела. Несмотря на уничтожение Музея кино — главного детища Клеймана, его «храма кинематографа», — он не сдался: продолжил работу с наследием Вертова и Эйзенштейна и остается влиятельным киноведом и просветителем мирового масштаба.

Конечно, о Клеймане надо снимать что-то большое и глубокое — вроде сериала «Мистер Скорсезе», который в прошлом году вышел на Apple TV+. Возможность увидеть рядом великого человека — эрудированного ученого с безупречной нравственной репутацией — уже ценна сама по себе, особенно на большом экране. При этом многие драматические эпизоды из жизни Клеймана и вокруг него остались за кадром: картина ближе не к «Предчувствиям», а к художественным заметкам — но и такой хроникальный материал представляет большую ценность. Остается надеяться, что в будущем появятся и другие работы на эту тему. При этом присвоение рейтинга 18+ кажется формальностью: такую картину должен увидеть каждый.

«Кутюр» 18+

Режиссер: Алис Винокур. В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гийом Марбек, Элла Румпф, Геранс Марилье

Фото: Canal+ [fr]

Если бы фильм с Джоли и Гаррелем вышел четверть века назад, кинотеатры были бы полны. Но, как сказал поэт, «на триста лет мы с вами опоздали, и сказок больше нет на этом скучном свете». Те, для кого эти имена действительно важны, уже постарели и не так часто ходят в кино. Может, и зря. Анджелина Джоли исполняет роль американского режиссера, которая прилетает в Париж на Неделю высокой моды. Однако гламур показов — блеск софитов и шелест дорогих тканей — лишь фон для личной драмы: накануне дефиле героиня узнает о тяжелом диагнозе. В этой роли актриса отходит от привычного амплуа суперзвезды и секс‑символа, воплощая образ напуганной, но стойкой женщины.

Судьба героини переплетается с историями двух других женщин: юной модели из Южного Судана и визажистки, стремящейся к большему. Фильм «Кутюр» исследует тему тела: с одной стороны, показывает, как мода превращает его в объект, с другой — раскрывает, как болезнь меняет наше восприятие собственной телесности. В дуэте с Луи Гаррелем Джоли изображает Париж не как город влюбленных, а как холодный механизм, внутри которого продолжают биться живые сердца. За роскошным платьем здесь всегда скрывается непростая человеческая судьба.